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Витиньо: удивился решению Фернандеса выступать за сборную России
Нападающий ЦСКА Витиньо поделился мнением о решении своего одноклубника Мари Фернандеса выступать за сборную России.
"Фернандес сильно помог мне с адаптацией в ЦСКА. Когда я только приехал в клуб, он был травмирован, поэтому мы не часто пересекались. Но после возвращения в строй Марио оказал мне поддержку. Он всегда мне помогал, мы проводили много времени вместе. Фернандес является большим профессионалом и спокойным человеком. Мы много общались и хорошо поладили друг с другом.
Моя реакция, когда узнал, что он собирается пройти процесс натурализации? Был немного удивлен. Однако у Марио были на это свои мотивы, я никогда не встревал в это дело. Что-то тронуло его сердце. Он чувствует себя комфортно. Я немного знаю о его прошлом в Бразилии — оно было не очень хорошим. В России Фернандес обрел стабильность и направление в своей жизни. На сегодняшний день он является одним из самых важных игроков ЦСКА.
Думал ли я когда-нибудь о том, чтобы сыграть против него на международном уровне? Это может случиться, работаю над тем, чтобы однажды надеть футболку сборной Бразилии. Это мечта детства. Но все же, если это случится, надеюсь, не придется встретиться на поле с Фернандесом, поскольку он мой друг и играть против него будет трудно", — приводит его слова GloboEsporte.
"Газета.ру"
"Фернандес сильно помог мне с адаптацией в ЦСКА. Когда я только приехал в клуб, он был травмирован, поэтому мы не часто пересекались. Но после возвращения в строй Марио оказал мне поддержку. Он всегда мне помогал, мы проводили много времени вместе. Фернандес является большим профессионалом и спокойным человеком. Мы много общались и хорошо поладили друг с другом.
Моя реакция, когда узнал, что он собирается пройти процесс натурализации? Был немного удивлен. Однако у Марио были на это свои мотивы, я никогда не встревал в это дело. Что-то тронуло его сердце. Он чувствует себя комфортно. Я немного знаю о его прошлом в Бразилии — оно было не очень хорошим. В России Фернандес обрел стабильность и направление в своей жизни. На сегодняшний день он является одним из самых важных игроков ЦСКА.
Думал ли я когда-нибудь о том, чтобы сыграть против него на международном уровне? Это может случиться, работаю над тем, чтобы однажды надеть футболку сборной Бразилии. Это мечта детства. Но все же, если это случится, надеюсь, не придется встретиться на поле с Фернандесом, поскольку он мой друг и играть против него будет трудно", — приводит его слова GloboEsporte.
"Газета.ру"
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