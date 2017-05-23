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Массимо Каррера: чемпионату России не хватает рекламы в Европе

Чемпионату России для поднятия международной популярности не хватает рекламы и трансляций в европейских странах, заявил главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера.

"Россия - одна из ведущих стран в мире, тут никаких сомнений нет; другое дело, что кому-то та или иная страна может не подходить по каким-то личным соображениям, но мне вот Россия нравится! Нравится она и моей семье, а также нашим друзьям, которые посещают Москву. Что касается зарубежных тренеров и игроков, то мне трудно говорить за них; пожалуй, я бы только отметил, что чемпионату России не хватает рекламы в Европе. Скажем, в Италии его показывали после Евро-2008, но затем перестали", - цитирует Карреру ТАСС.
Теги: Каррера
Вчера, 23:00
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13
(2)
№13 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:32) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Skyline
да. точно тугой на голову. отдыхай одаренный

И тебе выспаться, "интеллектуал"! laughing joy
Регистрация: 6.08.2008
№12 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:31) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Цитата: Skyline
Цитата: syamtomov
Не хочу больше тебе объяснять, КТО КОГО ЛУЧШЕ, если не понимаешь.

да нет. не понимаешь скорее всего ты.
твои доводы на уровне детского сада.
есть факты и они говорят что Эмери как тренер сильнее Карерры.


Повторяю (для интеллектуалов laughing ):
Цитата: syamtomov
соберитесь толпой и - с флагами, транспарантами - к офису "Газпрома": требуйте назначить Эмери вместо Цыгана.
Если назначат, тогда и посмотрите, "какой он Сухов".

да. точно тугой на голову. отдыхай одаренный


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№11 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:29) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Skyline
Цитата: syamtomov
Не хочу больше тебе объяснять, КТО КОГО ЛУЧШЕ, если не понимаешь.

да нет. не понимаешь скорее всего ты.
твои доводы на уровне детского сада.
есть факты и они говорят что Эмери как тренер сильнее Карерры.


Повторяю (для интеллектуалов laughing ):
Цитата: syamtomov
соберитесь толпой и - с флагами, транспарантами - к офису "Газпрома": требуйте назначить Эмери вместо Цыгана.
Если назначат, тогда и посмотрите, "какой он Сухов".
Регистрация: 6.08.2008
№10 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:27) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Не хочу больше тебе объяснять, КТО КОГО ЛУЧШЕ, если не понимаешь.

да нет. не понимаешь скорее всего ты.
твои доводы на уровне детского сада.
есть факты и они говорят что Эмери как тренер сильнее Карерры.


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№9 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:25) #
  • 0
  •  (0)
online

Skyline
Цитата: Skyline
Эмери выиграл Лигу европы 3 раза подряд.
а что выиграл Карерра?
тренеры из разных категорий.

Не хочу больше тебе объяснять, КТО КОГО ЛУЧШЕ, если не понимаешь.
Лучше соберитесь толпой и - с флагами, транспарантами - к офису "Газпрома": требуйте назначить Эмери вместо Цыгана.
Если назначат, тогда и посмотрите, "какой он Сухов".
Регистрация: 6.08.2008
№8 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:21) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Цитата: GS
syamtomov,
А чем плох был Эмери?
В начале лета ему купили только Ромуло, который сразу уехал в сборную на молодежный чемп, а остальных легов из экономии на границе окна. Т.е. нормальную предсезонку он провести не мог. При этом он прорубился в ЛЧ через стыки с Фенером, хорошо начал ЧР, классно рубился в Барсе. Но когда начались неудачи и игрочишки начали его сливать с подачи Валеры, не справился. Но при всем при этом после ухода ни слова плохого про Спартак не сказал.

Он сразу сказал Леониду Арнольдовичу (почитай его интервью), что, мол, я привык работат "автономно", т. е. без контактов с руководством клуба.
Ну, привык и привык.
У каждого своя манера.
Тренируй, как привык, ядрёна вошь! angry
Но если бы при такой его манере "тренерства" "Спартак" бы ещё ИГРАЛ ПОСТОЯННО!
Нет же!
А что насчёт "игрочишки начали его сливать" с подачи Болонкина, так это вряд ли.
Просто он сам не смог ни найти с ними общего языка и "заразить" их общей целью.
Да и растерялся он в чужой стране совсем с другим менталитетом, а признаться ни себе, ни кому то ни было ещё, не захотел.
Получается у него сейчас - и ладно.
Только пусть в "Спартак" боле не суётся.

А как он вёл себя у кромки поля?
Одно слово - КЛОУН! laughing
Вон, Каррера и бегает, и руками размахивает, но у него это как-то по-другому получается.
Видно, что не на публику работает, а "живёт игрой"!
И игроки независимо от национальности к нему потянулись, и с руководством команды прекрасные отношения.

Эмери выиграл Лигу европы 3 раза подряд.
а что выиграл Карерра?
тренеры из разных категорий.


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:01) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: GS
syamtomov,
А чем плох был Эмери?
В начале лета ему купили только Ромуло, который сразу уехал в сборную на молодежный чемп, а остальных легов из экономии на границе окна. Т.е. нормальную предсезонку он провести не мог. При этом он прорубился в ЛЧ через стыки с Фенером, хорошо начал ЧР, классно рубился в Барсе. Но когда начались неудачи и игрочишки начали его сливать с подачи Валеры, не справился. Но при всем при этом после ухода ни слова плохого про Спартак не сказал.

Он сразу сказал Леониду Арнольдовичу (почитай его интервью), что, мол, я привык работат "автономно", т. е. без контактов с руководством клуба.
Ну, привык и привык.
У каждого своя манера.
Тренируй, как привык, ядрёна вошь! angry
Но если бы при такой его манере "тренерства" "Спартак" бы ещё ИГРАЛ ПОСТОЯННО!
Нет же!
А что насчёт "игрочишки начали его сливать" с подачи Болонкина, так это вряд ли.
Просто он сам не смог ни найти с ними общего языка и "заразить" их общей целью.
Да и растерялся он в чужой стране совсем с другим менталитетом, а признаться ни себе, ни кому то ни было ещё, не захотел.
Получается у него сейчас - и ладно.
Только пусть в "Спартак" боле не суётся.

А как он вёл себя у кромки поля?
Одно слово - КЛОУН! laughing
Вон, Каррера и бегает, и руками размахивает, но у него это как-то по-другому получается.
Видно, что не на публику работает, а "живёт игрой"!
И игроки независимо от национальности к нему потянулись, и с руководством команды прекрасные отношения.
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:37) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Делегируй Глушакова в пресс-службу РФС, у него хорошие способности и шансы быть главным фут.трибуном в стране,- как начнёт пиарить, куй остановишь.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: GS Москва (Вчера, 23:37) #
  • 0
  •  (0)

syamtomov,
А чем плох был Эмери?
В начале лета ему купили только Ромуло, который сразу уехал в сборную на молодежный чемп, а остальных легов из экономии на границе окна. Т.е. нормальную предсезонку он провести не мог. При этом он прорубился в ЛЧ через стыки с Фенером, хорошо начал ЧР, классно рубился в Барсе. Но когда начались неудачи и игрочишки начали его сливать с подачи Валеры, не справился. Но при всем при этом после ухода ни слова плохого про Спартак не сказал.
Регистрация: 22.09.2009
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:32) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: Skyline
Цитата: syamtomov
ТОЛЬКО НЕ ЭМЕРИ!!!

ну до эмери ему как до китая пешком.

Всё знаешь.
Мо-ло-дец!
Тогда "бежи бегом" Луческу что-нибудь присоветуй.
По всему, останется он в "Зените". smile
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:30) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
ТОЛЬКО НЕ ЭМЕРИ!!!

ну до эмери ему как до китая пешком.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: GS Москва (Вчера, 23:25) #
  • 0
  •  (6)

Хорошо, что не показывали чемпионаты времен "голубого пула" и судейства им. Вал. Иванова.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:16) #
  • -3
  •  (11)
online

Таких бы, как Массимо - талантливых, долго и успешно работающих "вторым номером", но желающих его поменять на "первый номер", неравнодушных, коммуникабельных, порядочных - человек 5-6 из итальянского, немецкого или испанского (ТОЛЬКО НЕ ЭМЕРИ!!! flushed ) футбола в наши клубы премьер-лиги... wink
Тогда бы не российский футбол за рекламой в Гейропе бегал, а реклама - за российским футболом! blush
Регистрация: 6.08.2008
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