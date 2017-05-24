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"Арсенал" оценивает ущерб от выбежавших болельщиков в 1 млн рублей

Пресс-атташе тульского "Арсенала" Евгений Овсянников рассказал, в какую сумму оценивает клуб ущерб, нанесённый домашнему стадиону из-за выбежавших на поле болельщиков после матча со "Спартаком" в 30-м туре РФПЛ.

"На данный момент, как сказал мне генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов, ущерб оценивается в один миллион рублей, но эта сумма растёт. Сюда входят и вырванные кресла, и испорченное поле", - цитирует Овсянникова "Чемпионат.сом".
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 00:37
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