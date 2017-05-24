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РФПЛ выступила за сокращение бесплатных трансляций

Количество бесплатных трансляций матчей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) нужно сократить до двух за один тур, считает президент организации Сергей Прядкин.

"Сейчас около ста матчей были показаны на общедоступном канале, то есть в среднем 3,3 матча за тур. С точки зрения пропаганды футбола это хорошо. Но с точки зрения коммерции — это достаточно большое количество. Считаем, что оптимальное количество — два матча за тур. Остальное болельщик, если он любит свою команду, может купить.

Мы считаем, что в России должна быть комбинированная модель, которая бы подразумевала трансляцию как в платном, так и открытом доступе. Эта модель для нас наиболее оптимальна", - цитирует Прядкина RNS.
Теги: Прядкин
Сегодня, 05:53
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№1 Написал: подозрительный тип (Сегодня, 06:32) #
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Педерасты.
Регистрация: 18.08.2011
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