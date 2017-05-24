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Дмитрий Шляхтин: вылет "Крыльев" - шок, непонятно почему так произошло
Причины вылета самарских "Крыльев Советов" из РФПЛ непонятны, итог выступления команды в сезоне стал шоком. Об этом ТАСС заявил министр спорта Самарской области, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.
"Наш вылет - это шок. Самара - футбольный город, Самарская область - футбольный регион. Мне непонятно, почему так произошло. Выводы будут сделаны, и они будут достаточно аргументированными", - сказал Шляхтин.
"Будем работать, мы все это уже проходили. Я уже занимался возвратом клуба", - отметил Шляхтин. "Крылья Советов" вылетали из РФПЛ по итогам сезона-2013/14 и вернулись в элиту через год.
Команда начинала сезон под руководством бельгийского специалиста Франка Веркаутерена. В начале ноября "Крылья Советов" возглавил белорус Вадим Скрипченко.
На вопрос, останется ли Скрипченко главным тренером команды, Шляхтин ответил: "Мы анализируем произошедшее, тренер принял команду в непростое время. Уволить - это проще всего".
Операция "Антифутбол". Почему "Крылья" заслужили вылет в ФНЛ
"Наш вылет - это шок. Самара - футбольный город, Самарская область - футбольный регион. Мне непонятно, почему так произошло. Выводы будут сделаны, и они будут достаточно аргументированными", - сказал Шляхтин.
"Будем работать, мы все это уже проходили. Я уже занимался возвратом клуба", - отметил Шляхтин. "Крылья Советов" вылетали из РФПЛ по итогам сезона-2013/14 и вернулись в элиту через год.
Команда начинала сезон под руководством бельгийского специалиста Франка Веркаутерена. В начале ноября "Крылья Советов" возглавил белорус Вадим Скрипченко.
На вопрос, останется ли Скрипченко главным тренером команды, Шляхтин ответил: "Мы анализируем произошедшее, тренер принял команду в непростое время. Уволить - это проще всего".
Операция "Антифутбол". Почему "Крылья" заслужили вылет в ФНЛ
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