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Дмитрий Шляхтин: вылет "Крыльев" - шок, непонятно почему так произошло

Причины вылета самарских "Крыльев Советов" из РФПЛ непонятны, итог выступления команды в сезоне стал шоком. Об этом ТАСС заявил министр спорта Самарской области, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.

"Наш вылет - это шок. Самара - футбольный город, Самарская область - футбольный регион. Мне непонятно, почему так произошло. Выводы будут сделаны, и они будут достаточно аргументированными", - сказал Шляхтин.

"Будем работать, мы все это уже проходили. Я уже занимался возвратом клуба", - отметил Шляхтин. "Крылья Советов" вылетали из РФПЛ по итогам сезона-2013/14 и вернулись в элиту через год.

Команда начинала сезон под руководством бельгийского специалиста Франка Веркаутерена. В начале ноября "Крылья Советов" возглавил белорус Вадим Скрипченко.

На вопрос, останется ли Скрипченко главным тренером команды, Шляхтин ответил: "Мы анализируем произошедшее, тренер принял команду в непростое время. Уволить - это проще всего".

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Теги: Крылья Советов Шляхтин
Сегодня, 16:10
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 16:25) #
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online

это Вам не понятно ...не нужно играть в поддавки.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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