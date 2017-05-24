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Евгений Дзичковский стал шеф-редактором объединенной редакции сайта "Матч-ТВ" и портала Sportbox
Евгений Дзичковский стал шеф-редактором объединенной редакции сайта "Матч-ТВ" и портала Sportbox
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Евгений Дзичковский стал шеф-редактором объединенной редакции сайта "Матч-ТВ" и портала Sportbox
Холдинг «Газпром-медиа» назначил бывшего обозревателя «Советского спорта» Евгения Дзичковского шеф-редактором цифровых ресурсов объединенной редакции сайта «Матч ТВ» и портала sportbox.ru, сообщил RNS источник, знакомый с назначением и подтвердили в пресс-службе «Матч ТВ».
«Подтверждаем назначение Евгения Дзичковского шеф-редактором цифровых ресурсов субхолдинга "ГПМ Матч", — сообщили RNS в пресс-службе "Матч ТВ". — К новым обязанностям Евгений приступил 22 мая 2017 года».
Представитель «Советского спорта» подтвердил RNS, что Дзичковский больше не работает в издательском доме. Сам Дзичковский подтвердил, что присоединился к команде «Матч ТВ», но не уточнил должность.
«Все, что я могу сказать на данный момент, я в команде "Матч ТВ"», — прокомментировал RNS Дзичковский.
«Евгений Дзичковский не работает больше в "Советском спорте"», — сообщил RNS представитель издательского дома.
RNS
«Подтверждаем назначение Евгения Дзичковского шеф-редактором цифровых ресурсов субхолдинга "ГПМ Матч", — сообщили RNS в пресс-службе "Матч ТВ". — К новым обязанностям Евгений приступил 22 мая 2017 года».
Представитель «Советского спорта» подтвердил RNS, что Дзичковский больше не работает в издательском доме. Сам Дзичковский подтвердил, что присоединился к команде «Матч ТВ», но не уточнил должность.
«Все, что я могу сказать на данный момент, я в команде "Матч ТВ"», — прокомментировал RNS Дзичковский.
«Евгений Дзичковский не работает больше в "Советском спорте"», — сообщил RNS представитель издательского дома.
RNS
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