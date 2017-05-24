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Антон Миранчук подписал 2-летний контракт с "Локомотивом"

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук продлил контракт с «железнодорожниками». Договор с 21-летним футболистом рассчитан на два года. Прежний контракт был рассчитан до конца 2017 года.

Антон Миранчук является воспитанником «Локомотива». С февраля 2016 года по декабрь хавбек на правах аренды выступал за эстонскую «Левадию». На счету Миранчука 35 официальных матчей, 15 голов и 10 результативных передач.

После возвращения в «Локомотив» Антон Миранчук принял участие в 3 матчах РФПЛ (1 в основном составе).
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 16:34
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№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:25) #
  • -3
  •  (5)

поиграет пока вместо старшего smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 16:47) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
неплохая статистика!Пусть в локо подрастет,окрепнет,а там и заберем))))К старшему;)
Регистрация: 3.11.2016
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