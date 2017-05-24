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Леонид Федун: больше не рискну выпустить фанатов на поле

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун рассказал о праздновании чемпионства красно-белых и об отношении к выбеганию болельщиков на поле.

– Уже решили, как и где отпразднуете получение золотых медалей?

– Да, ясность наступила. 8 июля, это будет суббота, соберем болельщиков, ветеранов, спонсоров, артистов. Устроим праздник, команде будут вручены золотые медали.

– Снова рискнете выпустить фанатов на поле?

– Нет, такого больше не будет. На самом деле подобным образом спартаковская радость проявлялась и раньше. Последний раз – в 1992 году. После этого «Спартак» начал штамповать победы и градус ликования чуть снизился – на поле болельщики выбегать перестали. Да и ОМОН, находящийся постоянно в чаше стадиона, сдерживал. Теперь же все вышло очень красиво. И хорошо, кстати, что радость выплеснулась в пределах арены, а не в городе.

– В 28-м туре фанаты «Спартака» выбегали на поле в Перми. В 29-м – в Москве. В 30-м – в Туле. Не превратилась ли ваша разрешительная инициатива в вольницу?

– Ну, Пермь все-таки была до Москвы. А самому явлению в значительной степени способствуете вы, журналисты, когда показываете точно такие же футбольные празднования за рубежом. Считаю, при правильной организации ничего плохого в этом нет. Важно только предупредить, чтобы люди не брали с собой детей в толпу. Сердце екало, когда видел, как по полю бежит малышня, а за ней здоровые мужики. Или когда женщина помчалась в массы с двумя крохами на руках. Хорошо, что ее вовремя отвели в сторону.

– Представляете степень любви к вашей команде, если матери идут на такое?

– Представляю. И понимаю: большая победа делает людей немножко безумными.

– В эфире у Ивана Урганта вы рассказали, что узнали о факте чемпионства после тенниса и душа. А как отпраздновали? Не команда – вы лично.

– Состоялось семейное торжество. Пришел сын и его друзья, принесли узбекский плов. Ну, и выпито было, конечно, немало. Не самогона, конечно, – хорошего вина, - рассказал Федун в интервью "Матч-ТВ"
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 17:06
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№1 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 17:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Остались еще те, кто считает Федуна врагом Спартака, болельщиком Динамо Киев и т.д?
Регистрация: 11.06.2016
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