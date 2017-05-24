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"Спартак" оштрафован на 1,6 млн рублей по итогам матчей с "Амкаром" и "Арсеналом"
КДК РФС наказал московский "Спартак" по итогам матчей чемпионата России с пермским "Амкаром" и тульским "Арсеналом" штрафом в размере 1,6 млн рублей. Об этом журналистам сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
"Спартак" выиграл чемпионат за три тура до конца, когда 7 мая санкт-петербургский "Зенит" уступил грозненскому "Тереку" (0:1). После матча с "Амкаром" (1:0), который состоялся в Перми 13 мая, болельщики "Спартака" выбежали на поле стадиона "Звезда". Прорыв спартаковских фанатов на поле арены в Туле после матча "Арсенал" - "Спартак" (3:0, 21 мая) оказался куда более массовым, болельщики при этом сломали ворота стадиона.
"По итогам матча с "Амкаром" за использование болельщиками пиротехники "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей, за то, что болельщики уже в четвертый раз в сезоне сидели на ограждении гостевого сектора - на 200 тысяч, за массовое появление на поле посторонних лиц - на 50 тысяч, за скандирование болельщиками оскорбительных выражений - на 100 тысяч, за причинение имущественного вреда спортивному объекту - на 100 тысяч", - сказал Григорьянц.
Председатель КДК РФС отметил, что пермский "Амкар" оштрафован на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче.
"Что касается матча в Туле, то по его итогам "Спартак" оштрафован на 300 тысяч рублей за использование болельщиками файеров, дымовых шашек и ракетниц, на 250 тысяч - за то, что болельщики сидели на ограждении гостевого сектора в пятый раз в сезоне, на 300 тысяч - за беспорядки на стадионе, сопровождавшиеся повреждением имущества и поджогами, на 150 тысяч - за сожжение атрибутики ФК "Арсенал", на 50 тысяч - за массовое появление на поле посторонних лиц", - отметил председатель КДК РФС.
Как сообщил Григорьянц, "Арсенал" также был серьезно оштрафован. Тульскому клубу придется выплатить 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче, 150 тысяч - за использование болельщиками пиротехники, 50 тысяч - за массовое появление на поле посторонних лиц, на 50 тысяч - за причинение вреда спортивному объекту. "В рапорте делегата матча указано, что после игры на поле стадиона находилось не менее четырех тысяч болельщиков обеих команд", - отметил Григорьянц.
ТАСС
"Спартак" выиграл чемпионат за три тура до конца, когда 7 мая санкт-петербургский "Зенит" уступил грозненскому "Тереку" (0:1). После матча с "Амкаром" (1:0), который состоялся в Перми 13 мая, болельщики "Спартака" выбежали на поле стадиона "Звезда". Прорыв спартаковских фанатов на поле арены в Туле после матча "Арсенал" - "Спартак" (3:0, 21 мая) оказался куда более массовым, болельщики при этом сломали ворота стадиона.
"По итогам матча с "Амкаром" за использование болельщиками пиротехники "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей, за то, что болельщики уже в четвертый раз в сезоне сидели на ограждении гостевого сектора - на 200 тысяч, за массовое появление на поле посторонних лиц - на 50 тысяч, за скандирование болельщиками оскорбительных выражений - на 100 тысяч, за причинение имущественного вреда спортивному объекту - на 100 тысяч", - сказал Григорьянц.
Председатель КДК РФС отметил, что пермский "Амкар" оштрафован на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче.
"Что касается матча в Туле, то по его итогам "Спартак" оштрафован на 300 тысяч рублей за использование болельщиками файеров, дымовых шашек и ракетниц, на 250 тысяч - за то, что болельщики сидели на ограждении гостевого сектора в пятый раз в сезоне, на 300 тысяч - за беспорядки на стадионе, сопровождавшиеся повреждением имущества и поджогами, на 150 тысяч - за сожжение атрибутики ФК "Арсенал", на 50 тысяч - за массовое появление на поле посторонних лиц", - отметил председатель КДК РФС.
Как сообщил Григорьянц, "Арсенал" также был серьезно оштрафован. Тульскому клубу придется выплатить 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче, 150 тысяч - за использование болельщиками пиротехники, 50 тысяч - за массовое появление на поле посторонних лиц, на 50 тысяч - за причинение вреда спортивному объекту. "В рапорте делегата матча указано, что после игры на поле стадиона находилось не менее четырех тысяч болельщиков обеих команд", - отметил Григорьянц.
ТАСС
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