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Тульский "Арсенал" оштрафован за порчу собственного стадиона

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на заседании КДК по итогам матча 30-го тура РФПЛ «Арсенал» — «Спартак» (3:0). В частности, «Арсенал» был оштрафован суммарно на 350 тыс. рублей.

«За использование и бросание пиротехники болельщиками «Арсенала» мы оштрафовали клуб на 150 тыс. рублей. За появление посторонних лиц «Арсенал» оштрафован на 50 тыс. рублей. За причинение имущественного вреда болельщиками «Арсенала» — на 50 тыс. рублей. За необеспеченные безопасности — штраф в 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца «Чемпионат».
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 19:22
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№3 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 20:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
За причинение имущественного вреда болельщиками «Арсенала» — на 50 тыс. рублей.

Бл*ть! я че то не пойму с какого х*я, Арсенал должен платить кому то за то что его же болельщики сломали его же стадион?!
Это к примеру я иду такой по улице, хрясь свой телефон об асфальт и тут подходят какие то люди: дай как нам денег за то что свой телефон разбил!!!
Просто п*здец какой то!!! За что тока не штрафуют...
Регистрация: 6.05.2009
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 20:07) #
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online

Нужно было еще обязать Арсенал оплатить лечение болельщику Спартака, который с забора упал.
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну это привычно. Зенит можно наказать за проступки болел в Химках, а тут сам стадион виноват...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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