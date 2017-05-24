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Маурисио: я буду скучать по вам, друзья! "Спартак" - чемпион! (фото)
Защитник "Спартака" Маурисио попрощался с командой и отметил, что будет очень скучать. Бразилец возвращается в "Лацио", откуда на правах аренды перешел прошлым летом в "Спартак" и стал чемпионом России.
– Я буду скучать по вам, мои друзья! "Спартак" – чемпион! Спустя 16 лет, – написал Маурисио в Инстаграме.
– Я буду скучать по вам, мои друзья! "Спартак" – чемпион! Спустя 16 лет, – написал Маурисио в Инстаграме.
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