Маурисио: я буду скучать по вам, друзья! "Спартак" - чемпион! (фото)

Защитник "Спартака" Маурисио попрощался с командой и отметил, что будет очень скучать. Бразилец возвращается в "Лацио", откуда на правах аренды перешел прошлым летом в "Спартак" и стал чемпионом России.– Я буду скучать по вам, мои друзья! "Спартак" – чемпион! Спустя 16 лет, – написал Маурисио в Инстаграме.