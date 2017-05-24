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Маурисио: я буду скучать по вам, друзья! "Спартак" - чемпион! (фото)

Защитник "Спартака" Маурисио попрощался с командой и отметил, что будет очень скучать. Бразилец возвращается в "Лацио", откуда на правах аренды перешел прошлым летом в "Спартак" и стал чемпионом России.

– Я буду скучать по вам, мои друзья! "Спартак" – чемпион! Спустя 16 лет, – написал Маурисио в Инстаграме.

Теги: Маурисио Спартак
Сегодня, 23:29
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(2)
№3 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 23:38) #
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online

Спасибо за игру

Цитата: петя365
Мало кто смог свалить - а ОН смог

базара ноль,Хонда крут
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 23:34) #
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Картины не испортил,где надо отыграл соответственно.
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: петя365 (Сегодня, 23:33) #
  • -3
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Мало кто смог свалить - а ОН смог
Молодец парень!
Регистрация: 7.05.2017
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