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Динияр Билялетдинов: где продолжу карьеру? Рассматриваются все варианты

Полузащитник "Рубина" Динияр Билялетдинов рассказал, что рассматривает все варианты продолжения карьеры.

"С "Рубином" контракт истекает 31 мая. Где продолжу карьеру? Работа ведется. Рассматриваются все варианты", - цитирует Билялетдинова "Спорт-Экспресс".
Теги: Билялетдинов Д. Рубин
Сегодня, 16:45
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№2 Написал: kruga (Сегодня, 17:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Можно в ларек. Беляши продавать


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:57) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а варианты есть?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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