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Динияр Билялетдинов: где продолжу карьеру? Рассматриваются все варианты
Полузащитник "Рубина" Динияр Билялетдинов рассказал, что рассматривает все варианты продолжения карьеры.
"С "Рубином" контракт истекает 31 мая. Где продолжу карьеру? Работа ведется. Рассматриваются все варианты", - цитирует Билялетдинова "Спорт-Экспресс".
"С "Рубином" контракт истекает 31 мая. Где продолжу карьеру? Работа ведется. Рассматриваются все варианты", - цитирует Билялетдинова "Спорт-Экспресс".
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