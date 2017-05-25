Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Медведев в шутку предложил заменить футболистов сборной России роботами

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в шутку предложил вместо игроков сборной России поставить роботов.

В IT-лицее главе правительства показали роботов, которые запрограммированы, а зачастую и сконструированы руками учащихся и имеют различные функции. Медведеву показали, в частности, машины, которые самостоятельно, без внешнего управления, участвовали в игре и забивали голы.

"Я вот думаю, может, действительно лучше вместо нашей сборной роботов поставить", - цитирует Медведева "Интерфакс".
Теги: Медведев
Сегодня, 18:03
Напечатать
14
(4)
№14 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 19:27) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Realist2000
Цитата: stepanmlc
А я вот думаю,может, вместо Медведева робота поставить, пользы будет больше

И вместо Думы тоже.

Да щас, ага, пайку тратить на долбоеба. Умер бы прямо во время выступления, от апоплексического удара. И делу конец.
Регистрация: 6.11.2011
№13 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 19:24) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Дмитрий Медведев в шутку предложил заменить футболистов сборной России роботами
rage Сталина нет на этого шутника- давно бы уже на Колыме шутил.
Регистрация: 20.02.2013
№12 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:32) #
  • +7
  •  (7)
online

Цитата: stepanmlc
А я вот думаю,может, вместо Медведева робота поставить, пользы будет больше

И вместо Думы тоже.
Регистрация: 20.03.2017
№11 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 18:32) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alter ego
А интересно, если Медведева, хоть на полгодика, роботом заменить-что-нибудь изменится?

Думаю изменится. В лучшую сторону. Только айфон роботу не давать!
Регистрация: 8.02.2011
№10 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 18:29) #
  • +7
  •  (7)

Цитата: Alter ego
А интересно, если Медведева, хоть на полгодика, роботом заменить-что-нибудь изменится?

страна богаче будет!!
Регистрация: 17.12.2015
№9 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:28) #
  • +1
  •  (1)

"Я вот думаю, может, действительно лучше вместо нашей сборной роботов поставить"
Д. Медведев.

"Правильно, я согласен" В. Путин.

Сим победиши!
Регистрация: 30.08.2008
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:23) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
а Премьера можно айфоном заменить и ничего не изменится


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:22) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alter ego
А интересно, если Медведева, хоть на полгодика, роботом заменить-что-нибудь изменится?

Через два месяца он потребует роботятской неприкосновенности.
через три месяца робот электричество и батарейки пи3дить начнёт..

Через пять создаст кооператив" Масляное Озеро".

Через полгода на встрече с населением робот сообщит , что не надо завидовать роботам, если вы родились человеком. И посоветует всем пойти на запчасти.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 18:17) #
  • +11
  •  (13)

Даже шутки не смешные,он один наверное смеялся с подхалимами!
Регистрация: 28.11.2008
№5 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 18:15) #
  • +13
  •  (15)

Даже Денис Глушаков после трех литров самогона умнее нашего премьера. Совсем из ума выжил
Регистрация: 23.09.2008
№4 Написал: Alter ego (Сегодня, 18:09) #
  • +13
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
А интересно, если Медведева, хоть на полгодика, роботом заменить-что-нибудь изменится?
Регистрация: 17.05.2017
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:09) #
  • +15
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
А я вот думаю,может, вместо Медведева робота поставить, пользы будет больше


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: Georgeo (Сегодня, 18:07) #
  • +12
  •  (18)

Мразь Медведев украл у народа 70 миллиардов и ему не стыдно вообще выходить влюди ! В нормальной стране уже давно бы гнил в тюрьме, подонок . Народ живет в нищете пока они шикуют. Как я ненавижу режим Путлера . До коли терпеть будет ?
Регистрация: 11.05.2017
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:06) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
с чего вы взяли, что это шутка?
Регистрация: 16.03.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.