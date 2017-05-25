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Дмитрий Медведев в шутку предложил заменить футболистов сборной России роботами
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в шутку предложил вместо игроков сборной России поставить роботов.
В IT-лицее главе правительства показали роботов, которые запрограммированы, а зачастую и сконструированы руками учащихся и имеют различные функции. Медведеву показали, в частности, машины, которые самостоятельно, без внешнего управления, участвовали в игре и забивали голы.
"Я вот думаю, может, действительно лучше вместо нашей сборной роботов поставить", - цитирует Медведева "Интерфакс".
В IT-лицее главе правительства показали роботов, которые запрограммированы, а зачастую и сконструированы руками учащихся и имеют различные функции. Медведеву показали, в частности, машины, которые самостоятельно, без внешнего управления, участвовали в игре и забивали голы.
"Я вот думаю, может, действительно лучше вместо нашей сборной роботов поставить", - цитирует Медведева "Интерфакс".
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