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Станислав Черчесов: Дзюба тренировался в зале, Акинфеева беспокоит пятка

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после тренировки национальной команды рассказал, почему в занятии не принимали участие нападающий Артем Дзюба и вратарь Игорь Акинфеев.

"Дзюба тренировался в зале, это планово. Акинфеева беспокоит пятка", - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".
Теги: Черчесов Дзюба Акинфеев Сборная России
Сегодня, 18:22
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№4 Написал: XERX - (Сегодня, 19:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
КОНИФЕЯ ВЕЛИК ЗАРАЗИЛ!!!)))
Регистрация: 23.05.2009
№3 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 19:04) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
По ходу уже начинают плавить шаурмиста. smile
Регистрация: 20.02.2013
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:44) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Валеру Карпина за пятку спросите laughing laughing laughing


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: Hazell Иваново (Сегодня, 18:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ох уж эта пятка...
Регистрация: 10.02.2017
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