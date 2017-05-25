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Федор Смолов: повторить успех прошлого сезона важнее, чем стать лучшим бомбардиром один раз
Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов рассказал, что доволен прошедшим сезоном.
– Хет-трик в последнем матче тура и победа в гонке бомбардиров придали уверенности?
– Придали, не стану лукавить. По ходу сезона ставил себе такую задачу, но понимал, что повторить успех прошлого сезона важнее, чем стать лучшим бомбардиром один раз. Но больше эмоций все-таки придало то, что "Краснодар" пробился в еврокубки. Честно скажу: до игры настроение было не очень приятным. Не рассчитывали, что "Ростов" оступится.
"Матч ТВ"
– Хет-трик в последнем матче тура и победа в гонке бомбардиров придали уверенности?
– Придали, не стану лукавить. По ходу сезона ставил себе такую задачу, но понимал, что повторить успех прошлого сезона важнее, чем стать лучшим бомбардиром один раз. Но больше эмоций все-таки придало то, что "Краснодар" пробился в еврокубки. Честно скажу: до игры настроение было не очень приятным. Не рассчитывали, что "Ростов" оступится.
"Матч ТВ"
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