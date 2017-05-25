Федор Смолов: повторить успех прошлого сезона важнее, чем стать лучшим бомбардиром один раз

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов рассказал, что доволен прошедшим сезоном.– Придали, не стану лукавить. По ходу сезона ставил себе такую задачу, но понимал, что повторить успех прошлого сезона важнее, чем стать лучшим бомбардиром один раз. Но больше эмоций все-таки придало то, что "Краснодар" пробился в еврокубки. Честно скажу: до игры настроение было не очень приятным. Не рассчитывали, что "Ростов" оступится.