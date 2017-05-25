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Андрей Тихонов: не хочется, чтобы в Туле все решило судейство

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов прокомментировал победу в первом стыковом матче за право участия в РФПЛ над "Арсеналом" (2:1).

"Испугались во втором тайме. Не ждал, что гости будут использовать длинные передачи. В концовке нам повезло. Накопилась усталость от сезона. В первом тайме мы должны были забивать больше. Победе рад, как минимум три дня будет хорошее настроение.

"Арсенал" сыграл на своем уровне. Соперник удивил только навесными передачами. Больше ничем. К ответному матчу будем готовиться всей командой. Есть выбор. По счету сегодня мы не играли. "Арсенал" прибавил в движении, заставил нас ошибаться. В Туле будет тяжело.

Артур Малоян умеет выходить ударно на замену. Особенно когда Артур свеж. Просил перед игрой ребят отстраниться, собраться с мыслями. Вы думаете, что в Туле будет легко? Будет тяжеленная игра. Не хочется, чтобы в Туле все решило судейство. Вы знаете, о чем я говорю", - цитирует Тихонова официальный сайт "Арсенала".
Теги: Тихонов Енисей Арсенал Тула
Сегодня, 19:21
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(1)
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 19:34) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Успехов Енисею Андрея Тихонова...симпатичная команда...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:25) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Понятно, что летать в Красноярск многим не хочется, могут подгасить, но плевать. Играйте в свою игру и будет вам удача.
Регистрация: 19.03.2017
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