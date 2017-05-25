Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:20
Григорий Иванов: на деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону (10)
Григорий Иванов: на деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону (10)
11:49
Виталий Мутко об укладке газона на "Крестовском": мониторим ситуацию, должны успеть сделать (29)
Виталий Мутко об укладке газона на "Крестовском": мониторим ситуацию, должны успеть сделать (29)
Андрей Тихонов: не хочется, чтобы в Туле все решило судейство
Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов прокомментировал победу в первом стыковом матче за право участия в РФПЛ над "Арсеналом" (2:1).
"Испугались во втором тайме. Не ждал, что гости будут использовать длинные передачи. В концовке нам повезло. Накопилась усталость от сезона. В первом тайме мы должны были забивать больше. Победе рад, как минимум три дня будет хорошее настроение.
"Арсенал" сыграл на своем уровне. Соперник удивил только навесными передачами. Больше ничем. К ответному матчу будем готовиться всей командой. Есть выбор. По счету сегодня мы не играли. "Арсенал" прибавил в движении, заставил нас ошибаться. В Туле будет тяжело.
Артур Малоян умеет выходить ударно на замену. Особенно когда Артур свеж. Просил перед игрой ребят отстраниться, собраться с мыслями. Вы думаете, что в Туле будет легко? Будет тяжеленная игра. Не хочется, чтобы в Туле все решило судейство. Вы знаете, о чем я говорю", - цитирует Тихонова официальный сайт "Арсенала".
"Испугались во втором тайме. Не ждал, что гости будут использовать длинные передачи. В концовке нам повезло. Накопилась усталость от сезона. В первом тайме мы должны были забивать больше. Победе рад, как минимум три дня будет хорошее настроение.
"Арсенал" сыграл на своем уровне. Соперник удивил только навесными передачами. Больше ничем. К ответному матчу будем готовиться всей командой. Есть выбор. По счету сегодня мы не играли. "Арсенал" прибавил в движении, заставил нас ошибаться. В Туле будет тяжело.
Артур Малоян умеет выходить ударно на замену. Особенно когда Артур свеж. Просил перед игрой ребят отстраниться, собраться с мыслями. Вы думаете, что в Туле будет легко? Будет тяжеленная игра. Не хочется, чтобы в Туле все решило судейство. Вы знаете, о чем я говорю", - цитирует Тихонова официальный сайт "Арсенала".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.