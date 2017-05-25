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Станислав Черчесов: Нойштедтер присоединится к сборной России 28 мая

Защитник сборной России Роман Нойштедтер прибудет в расположение национальной команды 28 мая.

Тренировка российской команды прошла в четверг на "Арене-Химки". Нойштедтер продолжает выступление за "Фенербахче" в чемпионате Турции, который до сих пор не завершился.

"Два дня назад я разговаривал с Диком Адвокатом, чисто юридически они абсолютны правы и могут отпустить его за 14 дней до первого матча. Но мы с ними договорились. Он присоединится к нам 28 мая", - цитирует Станислава Черчесова ТАСС.
Теги: Черчесов Нойштедтер Сборная России
Сегодня, 19:35
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