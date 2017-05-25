Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Денис Глушаков: сделаем все возможное, чтобы на поле выбежала вся страна

Полузащитник сборной России Денис Глушаков пообещал сделать все возможное, чтобы болельщики национальной команды выбежали на поле после Кубка конфедераций-2017.

"На Кубке конфедераций не будет проходных матчей, со всеми будет тяжело. Какая цель на турнире у России? Это Кубок. Хотелось бы дойти до финала. Давайте двигаться пошагово. Сначала сыграем один матч, затем второй и так дальше. После третьего я вам скажу, дойдем мы до финала или нет. Сможем ли мы порадовать болельщиков сборной так, как это сделали в "Спартаке"? Будем делать все возможное. Чтобы радовались не только спартаковцы, но и вся страна выбежала на поле", - цитирует Глушакова "Спорт-Экспресс".
Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 19:50
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.