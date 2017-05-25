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Фёдор Смолов: с удовольствием всегда приезжаю в сборную

Нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов заявил, что для него было важно подтвердить статус лучшего бомбардира чемпионата России в завершившемся сезоне.

"Самочувствие отличное. В команде ничего не изменилось, я работал с Черчесовым еще до сборной, поэтому с его требованиями знаком. С удовольствием всегда приезжаю в сборную, но из-за травмы не удавалось в последних матчах присутствовать на поле. Со здоровьем у меня все хорошо", - цитирует Смолова ТАСС.
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 20:38
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