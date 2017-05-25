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Геннадий Орлов: я не разговариваю с людьми, которые мне неприятны. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал (14)
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Григорий Иванов: на деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону (25)
Григорий Иванов: на деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону (25)
Фёдор Смолов: с удовольствием всегда приезжаю в сборную
Нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов заявил, что для него было важно подтвердить статус лучшего бомбардира чемпионата России в завершившемся сезоне.
"Самочувствие отличное. В команде ничего не изменилось, я работал с Черчесовым еще до сборной, поэтому с его требованиями знаком. С удовольствием всегда приезжаю в сборную, но из-за травмы не удавалось в последних матчах присутствовать на поле. Со здоровьем у меня все хорошо", - цитирует Смолова ТАСС.
"Самочувствие отличное. В команде ничего не изменилось, я работал с Черчесовым еще до сборной, поэтому с его требованиями знаком. С удовольствием всегда приезжаю в сборную, но из-за травмы не удавалось в последних матчах присутствовать на поле. Со здоровьем у меня все хорошо", - цитирует Смолова ТАСС.
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