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21:02
Геннадий Орлов: я не разговариваю с людьми, которые мне неприятны. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал (14)
Геннадий Орлов: я не разговариваю с людьми, которые мне неприятны. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал (14)
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Геннадий Орлов: я не разговариваю с людьми, которые мне неприятны. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал
Комментатор "Матч ТВ" Геннадий Орлов поделился мнением о руководителях телеканала Тине Канделаки и Наталье Билан.
– Понимаешь, даже не хочется о них говорить, настолько они неинтересны. Я же уже взрослый человек, я общаюсь уже с людьми, которые только мне приятны. Вот принципиально, я не хочу уже разговаривать с теми, кто мне неприятен. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал. Еще у нее есть Билан какая-то девушка...
– Это еще лучше девушка.
– Да. Я вижу, что они делают. Продукт – никакой. К телевидению не имеет никакого отношения. Ну картинка да, яркая. Но это не так сложно за деньги сделать, понимаешь? Свет хороший... Есть профессионалы, которые дизайны студий делают, – сказал Орлов.
Offside.tv
– Понимаешь, даже не хочется о них говорить, настолько они неинтересны. Я же уже взрослый человек, я общаюсь уже с людьми, которые только мне приятны. Вот принципиально, я не хочу уже разговаривать с теми, кто мне неприятен. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал. Еще у нее есть Билан какая-то девушка...
– Это еще лучше девушка.
– Да. Я вижу, что они делают. Продукт – никакой. К телевидению не имеет никакого отношения. Ну картинка да, яркая. Но это не так сложно за деньги сделать, понимаешь? Свет хороший... Есть профессионалы, которые дизайны студий делают, – сказал Орлов.
Offside.tv
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