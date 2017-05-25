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Геннадий Орлов: я не разговариваю с людьми, которые мне неприятны. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал

Комментатор "Матч ТВ" Геннадий Орлов поделился мнением о руководителях телеканала Тине Канделаки и Наталье Билан.

– Понимаешь, даже не хочется о них говорить, настолько они неинтересны. Я же уже взрослый человек, я общаюсь уже с людьми, которые только мне приятны. Вот принципиально, я не хочу уже разговаривать с теми, кто мне неприятен. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал. Еще у нее есть Билан какая-то девушка...

– Это еще лучше девушка.

– Да. Я вижу, что они делают. Продукт – никакой. К телевидению не имеет никакого отношения. Ну картинка да, яркая. Но это не так сложно за деньги сделать, понимаешь? Свет хороший... Есть профессионалы, которые дизайны студий делают, – сказал Орлов.

Offside.tv
Теги: Орлов
Сегодня, 21:02
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14
(0)
№14 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 22:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бггг..;)))) Орлову нечего бояццо. любимец Миллера может и работая у Тины в Тину ее окунуть с головой.))


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№13 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:55) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
У тебя старого пердуна хер уже не стоит, и впрямь кули говорить с красивой бабой, и пох что дура?


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№12 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:51) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Похоже уикэнд пройдёт под знаком зенитовца Гендоса. laughing


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№11 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: soloz
Цитата: vlees1
joy старикашка жжет,давай еще



Свиней ПУЧИТ!! joy

Вот как раз пучит вас Очень смешно наблюдать как вы бьетесь в бессильной злобе ну такой уж ваш удел всегда быть на задворках хорошего по немножку.Спартачей с чемпионством да и петербуржцев тоже!
Регистрация: 20.05.2017
№10 Написал: solig65 (Сегодня, 21:27) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Геннадий,Вам только сборную пивзавода коментировать
Регистрация: 21.07.2016
№9 Написал: soloz Россия (Сегодня, 21:24) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
joy старикашка жжет,давай еще



Свиней ПУЧИТ!! joy
Регистрация: 14.12.2016
№8 Написал: grisha (Сегодня, 21:17) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Эх, Гена !!
Ты можешь себе позволить про падаль сказать, что она падаль - другие, пока, не могут!
Регистрация: 19.04.2017
№7 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:17) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Слушать Орлова неприятно многим болельщикам. И то что но больше не будет комментировать на ТВ это правильно.
Регистрация: 14.04.2008
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (4)
online

Как ведущая программы "Самый умный" не вертелась, как не обматывала себя с ног до головы зенитовским шарфиком, а руководитель контрразведки "Зенита" штабс-капитан Г. Орлов ей не поверил. laughing joy
Телеканал "Матч ТВ" сделает официальное заявление после скандала, спровоцированного появившимся в интернете фрагментом программы с участием комментатора Геннадия Орлова.

Орлов, согласно видеозаписи, сообщил, что будет выведен за штат спортивного телеканала.

- Сейчас мы не будем комментировать эту информацию. Как только у нас будет официальное заявление, которое руководство подтвердит, мы сразу его вышлем. Скорее всего, завтра. Но если получится сегодня, мы не станем его задерживать, – заявили в пресс-службе телеканала.
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
По-ходу Гену наконец турнули и гомно полезло со всех щелей... laughing
Регистрация: 24.10.2007
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:09) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Браво гена. единственный кто сказал честно. а не лижет покорно.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:09) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Очередная зарисовка из "Записок из сумасшедшего дома".
Если бы Гену так по наглому не определили на Тина ТВ, то и сама Канделаки вряд-ли бы пригласила это комментаторское недоразумение.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 21:07) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
– Вы сказали, что "Матч ТВ" банкрот, а вы выведены за штат. Правда ли это? – вопрос Орлову от корреспондентов "СЭ".

– Где это было? – переспросил Орлов. – Эфир был, но об этом даже речи не шло. Мы об этом не говорили, какая глупость! Откуда вы это взяли?

– То есть вы не выведены за штат?
– Не выведен, пока работаю. Это все провокация! Кто-то все это подстроил. Никто меня из штата не выводил, у меня просто нет слов…
.
Регистрация: 12.05.2017
№1 Написал: vlees1 (Сегодня, 21:07) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
joy старикашка жжет,давай еще
Регистрация: 13.05.2017
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