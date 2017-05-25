Геннадий Орлов: я не разговариваю с людьми, которые мне неприятны. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал

Комментатор "Матч ТВ" Геннадий Орлов поделился мнением о руководителях телеканала Тине Канделаки и Наталье Билан.– Понимаешь, даже не хочется о них говорить, настолько они неинтересны. Я же уже взрослый человек, я общаюсь уже с людьми, которые только мне приятны. Вот принципиально, я не хочу уже разговаривать с теми, кто мне неприятен. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал. Еще у нее есть Билан какая-то девушка...– Да. Я вижу, что они делают. Продукт – никакой. К телевидению не имеет никакого отношения. Ну картинка да, яркая. Но это не так сложно за деньги сделать, понимаешь? Свет хороший... Есть профессионалы, которые дизайны студий делают, – сказал Орлов.