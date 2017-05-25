Геннадий Орлов: как можно было назвать передачу: "Кто хочет стать легионером"?

Комментатор "Матч ТВ" Геннадий Орлов высказался по поводу передачи "Кто хочет стать легионером?"."Слушай, ну как можно было назвать передачу: "Кто хочет стать легионером"? Ну это умереть со смеху можно. Когда Путин говорит, что импортозамещение, этот Кондратьев хитрый...", - сказал Орлов.