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Геннадий Орлов: как можно было назвать передачу: "Кто хочет стать легионером"?

Комментатор "Матч ТВ" Геннадий Орлов высказался по поводу передачи "Кто хочет стать легионером?".

"Слушай, ну как можно было назвать передачу: "Кто хочет стать легионером"? Ну это умереть со смеху можно. Когда Путин говорит, что импортозамещение, этот Кондратьев хитрый...", - сказал Орлов.

Offside.tv
Теги: Орлов
Сегодня, 21:18
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(0)
№7 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Fillosoff
Так он сам часть этого СрачТВ со всеми вытекающими... sunglasses


Срач - это рейтинги. Рейтинги - реклама. Реклама - деньги. Может даже задумка была такая, что Орлова под конец чемпионата со скандалом слить. И да, расскажите кто-нибудь Гене про передачу "Кто хочет стать миллионером?". Возможно он сложит два плюс два и найдёт ответ в этом плагиате.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№6 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 22:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
То что трудовая деятельность Орлова в агонии - это на лицо.

Но с ним согласится можно , что Матч тв это сгусток мразот и плятства.


Так он сам часть этого СрачТВ со всеми вытекающими... sunglasses


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:58) #
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online

То что трудовая деятельность Орлова в агонии - это на лицо.

Но с ним согласится можно , что Матч тв это сгусток мразот и плятства.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 21:38) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ну наконец таки этого уеплета не буду слышать больше


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 21:23) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
бомбит у Гены как у школяра,молодец Валера
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 21:22) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Похоже он сгорел и он сломался


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:20) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Орлова понесло
Регистрация: 14.04.2008
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