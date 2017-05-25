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Геннадий Орлов: я не разговариваю с людьми, которые мне неприятны. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал (14)
Геннадий Орлов: я не разговариваю с людьми, которые мне неприятны. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал (14)
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Григорий Иванов: на деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону (25)
Григорий Иванов: на деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону (25)
Станислав Черчесов: проблем с газоном на арене "Санкт-Петербург" не будет
В организационном плане все будет великолепно, считает главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов.
"Все профессиональные люди, решили поменять газон, его поменяют, он будет в порядке. Не надо пессимистично быть настроенными. В Сочи мы играли, поляна была великолепная, и атмосфера соответствующая. Арену "Спартака" я часто видел, но на поле пока не выходил, в Казани я не был, в Петербурге — тем более, пока рано судить. Но убежден, что в организационном плане все будет великолепно", — приводит слова специалиста "Р-Спорт".
"Все профессиональные люди, решили поменять газон, его поменяют, он будет в порядке. Не надо пессимистично быть настроенными. В Сочи мы играли, поляна была великолепная, и атмосфера соответствующая. Арену "Спартака" я часто видел, но на поле пока не выходил, в Казани я не был, в Петербурге — тем более, пока рано судить. Но убежден, что в организационном плане все будет великолепно", — приводит слова специалиста "Р-Спорт".
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