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Станислав Черчесов: проблем с газоном на арене "Санкт-Петербург" не будет

В организационном плане все будет великолепно, считает главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов.

"Все профессиональные люди, решили поменять газон, его поменяют, он будет в порядке. Не надо пессимистично быть настроенными. В Сочи мы играли, поляна была великолепная, и атмосфера соответствующая. Арену "Спартака" я часто видел, но на поле пока не выходил, в Казани я не был, в Петербурге — тем более, пока рано судить. Но убежден, что в организационном плане все будет великолепно", — приводит слова специалиста "Р-Спорт".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 22:02
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№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 22:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нет газона - нет и проблем с ним.
Регистрация: 8.02.2011
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