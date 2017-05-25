Геннадий Орлов: при импортозамещении Россия окажется на уровне Сан-Марино и Лихтенштейна

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался о лимите на легионеров в российском футболе.Накануне в Краснодаре на заседании президентского совета по вопросам развития физической культуры и спорта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил президенту РФ Владимиру Путину идею "100-процентного импортозамещения" в российском футболе."Сейчас мы в клубном рейтинге УЕФА на шестом месте, а на каком месте сборная? Значит, при импортозамещении наш клубный уровень упадёт и мы окажемся на уровне Сан-Марино, Лихтенштейна. Будет резкое проседание, а даст ли это эффект на будущее — никто не знает. Но, конечно, нам секонд-хенд не нужен, надо брать только качественных легионеров. Этот секонд-хенд нужен агентам, некоторым менеджерам", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".