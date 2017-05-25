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Геннадий Орлов: при импортозамещении Россия окажется на уровне Сан-Марино и Лихтенштейна

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

Накануне в Краснодаре на заседании президентского совета по вопросам развития физической культуры и спорта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил президенту РФ Владимиру Путину идею "100-процентного импортозамещения" в российском футболе.

"Сейчас мы в клубном рейтинге УЕФА на шестом месте, а на каком месте сборная? Значит, при импортозамещении наш клубный уровень упадёт и мы окажемся на уровне Сан-Марино, Лихтенштейна. Будет резкое проседание, а даст ли это эффект на будущее — никто не знает. Но, конечно, нам секонд-хенд не нужен, надо брать только качественных легионеров. Этот секонд-хенд нужен агентам, некоторым менеджерам", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов
Вчера, 22:58
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18
(6)
№18 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:10) #
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online

Цитата: 4aMtu16pM
какая наша сборная будет видно на КК.

Какая сборная России - видно уже сейчас, а на чемпионате мира этот позор подтвердится.
А Кубок Конфедераций, так...разминка для сильнейших в преддверии национальных чемпионатов в Гейропе, да опробование полей и "обкатка" инфраструктуры..
Только у нас к ентому Кубку относятся серьёзно и то на словах: ну, чтобы билеты на матчи активно раскупались.
Регистрация: 6.08.2008
№17 Написал: 4aMtu16pM россия (Вчера, 23:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сяма, какая наша сборная будет видно на КК.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№16 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:42) #
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online

Цитата: 4aMtu16pM
Цитата: syamtomov
Цитата: 4aMtu16pM
а там и сборная опрокинется дальше некуда

Куда уж дальше-то??? flushed

Сейчас сборная в рейтиге ни как не может подняться, хоть бы выносила всех топов.

Ты сейчас о чём, вернее, О КАКОЙ СБОРНОЙ говоришь-то??? flushed flushed
Нашей хоть бы удержаться на том месте, куда её завели чиновники от футбола, и которые, судя по благосклонности Путина к выступлениям МуДЬко, что, мол, у нас "всё хорошо, прекрасная маркиза", продержатся на футбольном хозяйстве по крайней мере ещё один президентский путинский срок.
Регистрация: 6.08.2008
№15 Написал: 4aMtu16pM россия (Вчера, 23:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Цитата: 4aMtu16pM
а там и сборная опрокинется дальше некуда

Куда уж дальше-то??? flushed

Сейчас сборная в рейтиге ни как не может подняться, хоть бы выносила всех топов.


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№14 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:34) #
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online

Цитата: 4aMtu16pM
а там и сборная опрокинется дальше некуда

Куда уж дальше-то??? flushed
Регистрация: 6.08.2008
№13 Написал: 4aMtu16pM россия (Вчера, 23:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Правильно в принципе гутарит Гена. Раза в два-полтора затускнеет наш ногомячикс на международной клубной арене, а там и сборная опрокинется дальше некуда


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№12 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:29) #
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online

Цитата: Volodia379
Наградил бог Краснодар не далеким губернатором! smirk

А где ты видел сейчас "далёкого губернатора".
Сейчас другие критерии при назначении:
1. Не очень умный,
2. Имеющий какой-нибудь "хвост" в прошлом, который всегда, при необходимости, можно на что-то намотать,
3. Преданный делу "Единой России" (а куда, мля, денешься с подводной лодки?)
Регистрация: 6.08.2008
№11 Написал: FCD 1923 Истра (Вчера, 23:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Харьковский лажает опять- вроде пытается "мыслить" масштабно, а получается опять про Зенит. "НАМ"- это кому? Нищим Амкару, Уралу, Уфе &C?
Регистрация: 19.10.2008
№10 Написал: PanoV СПб (Вчера, 23:24) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Тормоза сорвало у Орлова сегодня, видимо, нечего терять. Наговорил уже на 2 увольнения, хотя я с ним во многом согласен)
Всегда бы был такой честный)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№9 Написал: Hitman (Вчера, 23:22) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Геннадий Сергеевич, поздно,ты достаточно набазарил для своего увольнения,Ты уволен sweat_smile
Регистрация: 20.04.2017
№8 Написал: Tambov.kb (Вчера, 23:15) #
  • +2
  •  (6)
online

Согласен полностью
Регистрация: 12.02.2017
№7 Написал: grisha (Вчера, 23:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Наградил бог Краснодар не далеким губернатором!

Видно этот бог гнилого ума
Регистрация: 19.04.2017
№6 Написал: Sidhe (Вчера, 23:11) #
  • -5
  •  (5)
online

Кто бы Генке мозги "импортировал"? А вдруг они приживутся на пустом-то месте?!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№5 Написал: Volodia379 (Вчера, 23:11) #
  • +2
  •  (4)

Наградил бог Краснодар не далеким губернатором! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:09) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: KOZbIPb
Вениамин Кондратьев - долбо#б

Он - член партии "Единая Россия", что само по себе уже говорит о том, что ТЕМ, кем ты его назвал, он не является: там только хитрые и загребущие лизоблюды.
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: ajax101 Москва (Вчера, 23:08) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Забыли добавить - платить игрокам будут только то, что они заработают своей игрой.
Регистрация: 14.04.2008
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Вчера, 23:03) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Вениамин Кондратьев - долбо#б
Регистрация: 22.08.2007
№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:03) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
сэконд -хэнд? Опять про Молло?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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