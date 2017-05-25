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Агент: уже давно знаю, что Бердыев возглавит "Рубин"

Агент Владимир Абрамов подтвердил, что казанский "Рубин" в ближайшее время возглавит вице-президент "Ростова" Курбан Бердыев.

"Уже давно знаю, что Бердыев возглавит "Рубин". Это не спонтанное, а продуманное решение руководства казанского клуба. Там сидят умные люди, которые ставят большие задачи. Им надо быть чемпионами страны. Они устали находиться в середине таблицы. В следующем сезоне у клуба очень хорошее и надежное финансирование, они амбициозны. Так что чемпионат нас ждет непростой. "Спартаку" будет тяжело удержать титул. В команде произойдут большие изменения под большие задачи. Туда пришли новые люди, способные их решать. С Бердыевым приходит его команда, некоторые его футболисты. Это все продумывалось заблаговременно, никаких спонтанных решений. Бердыев вообще человек очень медлительный, осторожный. Вникает во все вопросы глубоко. Контракт? Думаю, он будет долгосрочным. Так как клуб хочет достичь самых высоких результатов", — цитирует Абрамова "Спорт День за Днем".
Теги: Бердыев Рубин
Вчера, 23:49
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№1 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Посмотрим!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
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