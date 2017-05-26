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ЦСКА поздравил Евгения Гинера с днем рождения

ЦСКА поздравил президента команды Евгения Гинера с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 57 лет.

"Коллектив ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные армейские болельщики от всей души поздравляют президента клуба Евгения Гинера с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости и благополучия! Уверены, что под руководством Евгения Ленноровича армейский клуб одержит еще немало ярких побед!" – говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.
Теги: ЦСКА Гинер
Сегодня, 16:13
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№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:18) #
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online

Гуляй, рванина, от рубля и выше, пока еще пальцы остались


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 16:18) #
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online

Четырёхпалый с днюхой ..... Собирай деньги .......
Регистрация: 21.01.2016
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:17) #
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online

Жидовская рота smile "А кони были в перхоти и в мыле и казаки не слухали приказ"


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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