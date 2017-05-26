Ветераны "Крыльев Советов" сыграют со сборной СМИ

В субботу, 27 мая, в парке им. Юрия Гагарина состоится городской праздник Фестиваль Прессы 2017. По приглашению самарских СМИ в нем примут участие и представители "Крыльев Советов".В 12:15 на футбольном поле в парке состоится товарищеский матч ветеранов "Крыльев Советов" со сборной СМИ. В составе ветеранов такие игроки как Виктор Гаус, Денис Ковба, Валерьян Панфилов, Рустям Фахрутдинов, Нериус Бараса, Вячеслав Попов и другие. После игры можно взять автографы у ветеранов на площадке издания "Комсомольская Правда в Самаре".