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Антон Миранчук подписал новый контракт с "Локомотивом"
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук заключил новое соглашение с клубом.
"Антон Миранчук связал свое будущее с "Локомотивом", и мы приветствуем его выбор. Мы убеждены, что Антона ждет большой путь в "Локо", впереди решение максимальных задач. Важнейшим ориентиром для него должен стать чемпионат мира в России. Хочется видеть в составе национальной команды как можно больше наших ребят", - цитирует президента "Локомотива" Илью Геркуса официальный сайт красно-зеленых.
"Антон Миранчук связал свое будущее с "Локомотивом", и мы приветствуем его выбор. Мы убеждены, что Антона ждет большой путь в "Локо", впереди решение максимальных задач. Важнейшим ориентиром для него должен стать чемпионат мира в России. Хочется видеть в составе национальной команды как можно больше наших ребят", - цитирует президента "Локомотива" Илью Геркуса официальный сайт красно-зеленых.
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