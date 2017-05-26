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Антон Миранчук подписал новый контракт с "Локомотивом"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук заключил новое соглашение с клубом.

"Антон Миранчук связал свое будущее с "Локомотивом", и мы приветствуем его выбор. Мы убеждены, что Антона ждет большой путь в "Локо", впереди решение максимальных задач. Важнейшим ориентиром для него должен стать чемпионат мира в России. Хочется видеть в составе национальной команды как можно больше наших ребят", - цитирует президента "Локомотива" Илью Геркуса официальный сайт красно-зеленых.
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 19:08
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