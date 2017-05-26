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Сергей Фурсенко стал Председателем Правления и Президентом "Зенита"

С целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба на очередном заседании Совета директоров АО ФК "Зенит" принято решение о внесении изменении в организационную структуру клуба: создан единоличный исполнительный орган в лице Председателя Правления клуба и Президента.

Единогласным решением членов Совета директоров клуба на эту должность назначен Сергей Александрович Фурсенко. До завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции Генерального директора клуба. Председатель Совета директоров АО ФК "Зенит" Александр Валерьевич Дюков подписал приказ о его назначении.

ФК "Зенит"
Теги: Фурсенко Зенит
Сегодня, 19:40
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9
(1)
№9 Написал: avnik море (Сегодня, 21:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Контрольный выстрел в бомжатник. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это тот кто нам обещал домашнюю чашку чемпионовмира с Коко, Дзю и Юсуповым? smirk

Отличный выбор бомжы. Продолжаете жечь smiley
Регистрация: 22.09.2007
№7 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 20:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Главная интрига после назначения Сергея Фурсенко на пост гендиректора "Зенита" – устоит ли Мирча Луческу и кто возглавит команду в случае увольнения румына.
Мирча ЛУЧЕСКУ, Роберто МАНЧИНИ, Лоран БЛАН - кто начнет следующий сезон в статусе главного тренера "Зенита"? А может Семак?!
smirk
По информации "СЭ", "Зенит", с большой долей вероятности, расстанется с главным тренером команды Мирчей Луческу. Главным кандидатом ему на замену является итальянец Роберто Манчини.


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№6 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 20:21) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
ФУрсенко - ФурсЕнко, красавЕц! Как можно в такой клуб дебилоида назначать? Всё, хана Зениту, теперь полный капец!


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№5 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 20:19) #
  • -11
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
визг и ржание......москвабад


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№4 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 20:08) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ааааааааа-ха.. laughing


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:06) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
joy Дебилы


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:44) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vit
ну все.... бомжЫ теперь на ЧМ мира....

с таким ресурсом из группы ЛЧ еле выходят
ладно мы слетаем, но у нас и группа серьезнее
печально все это
а вам и правда удачи в ЛЧ


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: vit (Сегодня, 19:42) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
ну все.... бомжЫ теперь на ЧМ мира....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
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