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Сергей Фурсенко стал Председателем Правления и Президентом "Зенита"
С целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба на очередном заседании Совета директоров АО ФК "Зенит" принято решение о внесении изменении в организационную структуру клуба: создан единоличный исполнительный орган в лице Председателя Правления клуба и Президента.
Единогласным решением членов Совета директоров клуба на эту должность назначен Сергей Александрович Фурсенко. До завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции Генерального директора клуба. Председатель Совета директоров АО ФК "Зенит" Александр Валерьевич Дюков подписал приказ о его назначении.
ФК "Зенит"
Единогласным решением членов Совета директоров клуба на эту должность назначен Сергей Александрович Фурсенко. До завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции Генерального директора клуба. Председатель Совета директоров АО ФК "Зенит" Александр Валерьевич Дюков подписал приказ о его назначении.
ФК "Зенит"
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