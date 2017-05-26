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В "Ростове" не комментируют возможный уход Курбана Бердыева

27 мая после заседания Попечительского совета "Рубина" главным тренером команды, с большой долей вероятности, будет объявлен Курбан Бердыев. В данный момент специалист занимает должность вице-президента и тренера "Ростова".

"Пока никак не могу прокомментировать эту информацию", – сказал член совета директоров "Ростова" Али Узденов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бердыев Рубин Ростов
Сегодня, 20:12
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(0)
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:21) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Магеллан
Если наш губер не дурак , то договорятся . Иначе его проклянут .

он ничего не сможет сделать, по результатам совещания в Краснодаре хоккею и футболу государственных вложений урежут и значительно, так что ростовчане. готовтесь к прежним добердыевским временам..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:05) #
  • -1
  •  (1)
online

Ананас. А на нас с семечками он куй положил


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: Магеллан Весёлое место (Сегодня, 20:29) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Если наш губер не дурак , то договорятся . Иначе его проклянут .
Регистрация: 15.12.2016
№2 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 20:20) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а что они могут сказать, денег-то тю-тю..


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:18) #
  • 0
  •  (2)

Если Ростов упустит Бердыева то это прямая дорога в пердив! Динамо это прошло! smirk
Регистрация: 11.04.2016
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