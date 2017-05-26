В "Ростове" не комментируют возможный уход Курбана Бердыева

27 мая после заседания Попечительского совета "Рубина" главным тренером команды, с большой долей вероятности, будет объявлен Курбан Бердыев. В данный момент специалист занимает должность вице-президента и тренера "Ростова"."Пока никак не могу прокомментировать эту информацию", – сказал член совета директоров "Ростова" Али Узденов.