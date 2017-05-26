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СМИ: Роберто Манчини - главный кандидат на пост наставника "Зенита"
"Зенит", с большой долей вероятности, расстанется с главным тренером команды Мирчей Луческу, сообщает "Спорт-Экспресс".
71-летний румынский специалист возглавлял питерцев в сезоне-2016/17, не смог выиграть Кубок России и финишировал на третьем месте без путевки в Лигу чемпионов.
С приходом Сергея Фурсенко клуб активизирует работу по поиску нового наставника. Луческу останется в команде лишь при крайне маловероятном сценарии – если клуб ни с кем из кандидатов не договорится. По данным источника, главным кандидатом является итальянец Роберто Манчини
71-летний румынский специалист возглавлял питерцев в сезоне-2016/17, не смог выиграть Кубок России и финишировал на третьем месте без путевки в Лигу чемпионов.
С приходом Сергея Фурсенко клуб активизирует работу по поиску нового наставника. Луческу останется в команде лишь при крайне маловероятном сценарии – если клуб ни с кем из кандидатов не договорится. По данным источника, главным кандидатом является итальянец Роберто Манчини
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