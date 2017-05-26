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СМИ: Роберто Манчини - главный кандидат на пост наставника "Зенита"

"Зенит", с большой долей вероятности, расстанется с главным тренером команды Мирчей Луческу, сообщает "Спорт-Экспресс".

71-летний румынский специалист возглавлял питерцев в сезоне-2016/17, не смог выиграть Кубок России и финишировал на третьем месте без путевки в Лигу чемпионов.

С приходом Сергея Фурсенко клуб активизирует работу по поиску нового наставника. Луческу останется в команде лишь при крайне маловероятном сценарии – если клуб ни с кем из кандидатов не договорится. По данным источника, главным кандидатом является итальянец Роберто Манчини
Теги: Манчини Зенит Луческу
Сегодня, 20:53
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№21 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 21:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
помойка зАмерла...

прям видно ,что верят , щас им каааак купят каво-нить такого,что фсе оxyeют!!!

во итоге обоссыхам никого не купят ,но они пока не догадываются)


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№20 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:41) #
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online

Цитата: dimon_1973
А с какой целью взимается плата?

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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№19 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 21:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Веня Ерофеев
Давай, ***рь бабло!

"- А с какой целью взимается плата?
- С целью капитального ремонта Провала, чтоб не слишком проваливался." (с)
Регистрация: 8.02.2011
№18 Написал: igor70 г.Москва (Сегодня, 21:34) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А как же Семак??? Парень ждет предложение которое ему обещали!!!
Регистрация: 21.05.2011
№17 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:28) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: vlees1
скажут играть Кокориным

Это примерно как Алиса в Зазеркальи играла в крокет фламинго smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№16 Написал: vlees1 (Сегодня, 21:25) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sidhe
Тоже ныть будет?

Да когда ему вместо Агуеро скажут играть Кокориным worried
Регистрация: 13.05.2017
№15 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 21:23) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: MSergio
Цитата: vit
мечты голубых.... цЫган ваше все...

Что? Свиньи мечтают о цыгане? scream

Зачем мечтать о мечте бомжей? Вас пожалеть охота, у вас ФУрсЕнко таперь! Да и Гешу прогнали опять же


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№14 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:20) #
  • +2
  •  (6)
online

Тоже ныть будет?


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№13 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:18) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Было бы здорово, этот в очередной раз подразорит Зину и выше 3 места не поднимется
Регистрация: 2.02.2012
№12 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 21:18) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vit
мечты голубых.... цЫган ваше все...

Что? Свиньи мечтают о цыгане? scream


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Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№11 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 21:16) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
а 250 лямов собрали под состав Манчини?


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№10 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 21:13) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Давай, ***рь бабло! ФУрЕнко рулит! Считай ещё один стадион проипали! Красаучики!


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№9 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 21:10) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
вместе с фурсенкой выкачают последние зинкины бабки и в пердив)


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№8 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:08) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Эта новость возбуждает, как уголовное дело
Регистрация: 19.03.2017
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:06) #
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online

Так вот, едва остыло кресло Фурсенко, как в его кабинет зашли ловкие ребята с автогеном и начали вскрывать сейф. Там обнаружили контракт с итальянцем Роберто Манчини до 2018 года, по которому новый главный тренер сборной России получал бы по 7,5 млн. евро за сезон, а в случае неустойки десантировался бы из нашей страны на золотом парашюте – три годовых оклада, то есть 22,5 млн. евро!


И контракт достанут из архива , дату поменяют и гоу.

Вообщем, Зенит начинает напоминать сборную, когда один тренер миллиардер менял другого.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 21:05) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тоже норм вариант, судя по результатам последним его работы))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: vlees1 (Сегодня, 21:00) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vit
мечты голубых.... цЫган ваше все...

Ну кстати Манчини еще хуже,мб он не ноет,но точно слабее как тренер.
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: vit (Сегодня, 20:59) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
мечты голубых.... цЫган ваше все...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: vlees1 (Сегодня, 20:59) #
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  •  (8)
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Болеет за:
«Спартак»
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Плохо работать, хорошо зарабатывать – именно такое кредо у этого тренера
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:57) #
  • -9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нормальный вариант.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 20:54) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну этот то парень научит кокору забивать голы


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
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