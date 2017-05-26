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Кирилл Дементьев: если бы я хотел подставить Орлова, выложил бы все сам
Спортивный комментатор Кирилл Дементьев поделился мнением по поводу ситуации вокруг фрагмента видеозаписи передачи OFFSIDE с участием Геннадия Орлова и Алексея Андронова, случайно попавшего в эфир.
"В сложившейся ситуации речи о какой-то провокации, конечно же, быть не может. Если вы видели запись, то могли убедиться, что это всё было совершенно непроизвольно. Никто никого не собирался подставлять! Если кто-то будет говорить иначе, это неправда. Кто кого здесь мог подставить?! Лично я – Геннадия Сергеевича? Зачем мне это нужно? Если бы я хотел его подставить, то сам бы первым делом выложил это всё в Интернет под своим именем и получал бы заслуженный хайп.
А получается, что произошло наоборот – звонят мне и говорят, что я кого-то подставил. Вряд ли эта история для меня плюсовая. Я никого не собирался выставлять в каком-то свете, поскольку сам в некотором роде являюсь участником событий. Это всё, что я могу сказать. Всё остальное вы видели на плёнке. Не думаю, что она нуждается в комментариях", - цитирует Дементьева "Чемпионат.сом".
"В сложившейся ситуации речи о какой-то провокации, конечно же, быть не может. Если вы видели запись, то могли убедиться, что это всё было совершенно непроизвольно. Никто никого не собирался подставлять! Если кто-то будет говорить иначе, это неправда. Кто кого здесь мог подставить?! Лично я – Геннадия Сергеевича? Зачем мне это нужно? Если бы я хотел его подставить, то сам бы первым делом выложил это всё в Интернет под своим именем и получал бы заслуженный хайп.
А получается, что произошло наоборот – звонят мне и говорят, что я кого-то подставил. Вряд ли эта история для меня плюсовая. Я никого не собирался выставлять в каком-то свете, поскольку сам в некотором роде являюсь участником событий. Это всё, что я могу сказать. Всё остальное вы видели на плёнке. Не думаю, что она нуждается в комментариях", - цитирует Дементьева "Чемпионат.сом".
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