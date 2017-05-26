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Кирилл Дементьев: если бы я хотел подставить Орлова, выложил бы все сам

Спортивный комментатор Кирилл Дементьев поделился мнением по поводу ситуации вокруг фрагмента видеозаписи передачи OFFSIDE с участием Геннадия Орлова и Алексея Андронова, случайно попавшего в эфир.

"В сложившейся ситуации речи о какой-то провокации, конечно же, быть не может. Если вы видели запись, то могли убедиться, что это всё было совершенно непроизвольно. Никто никого не собирался подставлять! Если кто-то будет говорить иначе, это неправда. Кто кого здесь мог подставить?! Лично я – Геннадия Сергеевича? Зачем мне это нужно? Если бы я хотел его подставить, то сам бы первым делом выложил это всё в Интернет под своим именем и получал бы заслуженный хайп.

А получается, что произошло наоборот – звонят мне и говорят, что я кого-то подставил. Вряд ли эта история для меня плюсовая. Я никого не собирался выставлять в каком-то свете, поскольку сам в некотором роде являюсь участником событий. Это всё, что я могу сказать. Всё остальное вы видели на плёнке. Не думаю, что она нуждается в комментариях", - цитирует Дементьева "Чемпионат.сом".
Теги: Орлов
Сегодня, 21:18
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№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:38) #
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online

Да... Собрались в одной студии педераст и два дебила smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 21:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
На Тину шпилит, по любому!


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№1 Написал: vlees1 (Сегодня, 21:19) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да обычный черный пиар своей программы,до этого скандала об этом шоу мало кто знал,а сейчас подняли хайп,недавно было 200 подписчиков уже 2 тысячи:)
Регистрация: 13.05.2017
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