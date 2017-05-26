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Валерий Масалитин: Бердыев в "Рубине" - это палка о двух концах

Известный российский футболист Валерий Масалитин прокомментировал информацию о возможном возвращении Курбана Бердыева в "Рубин".

"Будет ли Бердыев снова тренировать "Рубин"? В футболе все возможно. Никогда не говори "никогда". Конечно, такой переход — это палка о двух концах. Если он уходит из "Ростова", то это означает, что в клубе все не так гладко с финансами и специалист не верит, что ситуация может улучшиться. Приходя в "Рубин", Бердыев, естественно, ставит свои условия, которые должны выполнятся. Если раньше его лишали некоторых возможностей, то сегодня специалисту все двери будут открыты", - цитирует Масалитина "Газета.ру".
Теги: Масалитин Бердыев Рубин
Вчера, 23:23
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№2 Написал: Босх Россия (Вчера, 23:56) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
да пистетс...
вы вааше с татарами общались? не? они твердо уверены,что Солце вращается вокруг Татар.
Весь мир создан,чтоб типа быть для татар.
Ну карочи как братья близнецы с русскими.Тока Магомету молятся и свиней не хавают.
а так- чисто КАЛЬКА.такие жу упоротые, недалекие...россиня.. спартачи типа,но они все в хоккей..сначала,потом к магомету и там далее до беляшей.
татары- это красавчики и маладцы.
Пока Царь ничего другого про них не приказывал,как и про чеченов...
вы все поняли?
И возвращаясь к теме- Ростов спокоен. Вот клянусь. Все спокойны и смотрим.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№1 Написал: Sidhe (Вчера, 23:27) #
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online

Одним концом бомжам по кумполу, другим - ослам. у нас - золото, у них будет серебро


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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