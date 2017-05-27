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Болельщики "Локомотива" признали Мануэла Фернандеша лучшим игроком команды в мае

Болельщики "Локомотива" признали полузащитника Мануэла Фернандеша лучшим игроком команды в мае, сообщается на официальном сайте клуба.

За португальца проголосовали 7052 человека или 56%. В мае Фернандеш провел пять матчей, забил два гола и сделал четыре голевые передачи. Мануэл стал лучшим футболистом месяца в четвертый раз в этом сезоне. На втором месте Алексей Миранчук - 2305 голосов или 18%. На третьем - Соломон Кверквелия - 1244 голоса или 9,9%, на четвертом Игорь Денисов - 984 голоса или 7,8%, на пятом - Маринато Гилерме - 973 голоса или 7,7%
Теги: Фернандеш Локомотив
Сегодня, 16:47
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№27 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:37) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Hitman
,я тебе задаю вопрос где был твой Фернандеш в прошлом сезоне если Самедов и в том сезоне был в топ 10 по гол+пас

В глухом запасе, потому что его тетя Оля гнобила. Не играл по неспортивным причинам. Я ответил на твой вопрос?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№26 Написал: Hitman (Сегодня, 18:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Почему я ее тебе выложил?) Потому что ты сказал, что у Самедова с Ману одинаковые показатели по системе гол+пас) А сам в доказательство своих слов выложил статистику только голов) И потом начал съезжать, искать новые аргументы)

мы же выяснили что оба в топ 10,оба по голам одинаковые показатели,по передачам больше у Фернандеша,потом ты написал что Самедов у вас был херовым лидером,я тебе задаю вопрос где был твой Фернандеш в прошлом сезоне если Самедов и в том сезоне был в топ 10 по гол+пас
Регистрация: 20.04.2017
№25 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:30) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Hitman
ты сам выложил статистику где оба игрока в Топ 10 по системе гол+пас,потом начал клоунаду устраивать

Ты и вправду дурачок)
Почему я ее тебе выложил?) Потому что ты сказал, что у Самедова с Ману одинаковые показатели по системе гол+пас) А сам в доказательство своих слов выложил статистику только голов) И потом начал съезжать, искать новые аргументы)
Не, ты вообще смешной чувак, я с тебя угарел) Странно, что раньше не замечал такой экземпляр на просторах русфутбола)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№24 Написал: Hitman (Сегодня, 18:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Не стоит, я не устою перед таким количеством видоизменяющихся зубодробительных аргументов)

ты сам выложил статистику где оба игрока в Топ 10 по системе гол+пас,потом начал клоунаду устраивать,в прошлом сезоне Самедов у вас лучшим был по этому показателю вот тебе и херовенький лидер,спрашивается где же был Фернандешstuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 20.04.2017
№23 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:22) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Hitman
смотри можем продолжить)

Не стоит, я не устою перед таким количеством видоизменяющихся зубодробительных аргументов) Считай, что ты победил) У меня бомбит и Самедов лидер с большой букыв Л) Горе нам, горе, что упустили такого игрока)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№22 Написал: Hitman (Сегодня, 18:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Большой вопрос, кто кому еще поднял))

по моему у тебя времени не было на дискуссию,уже появилось?сколько можно переобуваться?)смотри можем продолжить)
Регистрация: 20.04.2017
№21 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:19) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Hitman,
Большой вопрос еще, кто кому поднял))


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№20 Написал: Hitman (Сегодня, 18:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Hitman,
Нет, не так) Все не так, как ты пишешь)
И ты думаешь, что ты дохуа проницательный?) Хер ты угадал)
Все, отвали) У меня нет времени разжевывать.

Спасибо за поднятое настроение,ступай конечно раз нет времени мне разжевывать,почаще появляйся laughing
Регистрация: 20.04.2017
№19 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:12) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Hitman,
Нет, не так) Все не так, как ты пишешь)
И ты думаешь, что ты дохуа проницательный?) Хер ты угадал)
Все, отвали) У меня нет времени разжевывать.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№18 Написал: Hitman (Сегодня, 18:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Так я об этом и писал, что он лидер, идиота ты кусок))
И у нас он херовый лидер был, о чем я тоже писал,

теперь посмотри там же статистику Самедова за предыдущие сезоны только недалекий человек будет писать про херового лидера,до этого молились на него теперь херовым стал,бомбит у тебя Panov smile

Цитата: PanoV
Плюс он еще безальтернативно все стандарты исполнял..короче, чего я объясняю

потому что он безальтернативно был лидером Локо,разве не так?совсем ты заврался,когда перешел в Спартак сразу стал херовым лидером,спасибо посмеялся,заодно вспомни что ты писал в межсезонье))
Регистрация: 20.04.2017
№17 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:59) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Hitman
ниже тебе все написал дурачку,по передачам да у Фернандеша выше показатель,по голам одинаково,оба в десятке лучших,только Самедов игрок замены в Спартаке с такими показателями у вас лучший из худших

Так я об этом и писал, что он лидер, идиота ты кусок))
И у нас он херовый лидер был, о чем я тоже писал, что есть игроки, которые по статистике будут не хуже точно, дай им столько времени на поле, сколько получал Самед. Плюс он еще безальтернативно все стандарты исполнял..короче, чего я объясняю, ты либо дите еще мало соображающее, либо просто безмозглый)
Все, иди броди.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№16 Написал: Hitman (Сегодня, 17:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Пляяя) Ну ты и дебил))
Ты не видишь, что ты только голы смотришь?)) Ой баран)

ниже тебе все написал дурачку,по передачам да у Фернандеша выше показатель,по голам одинаково,оба в десятке лучших,только Самедов игрок замены в Спартаке с такими показателями у вас лучший из худших smileеще раз для дебилов Спартак чемпион,вы середняки,да Фернандо хороший игрок но один в поле не воин

Цитата: PanoV
Замолчи уже, итак уже зарылся в своей чуши по уши) Не знаешь, в какую сторону вильнуть)

это ты виляешь что не говорил что толка от Самедова не будет в Спартаке,а толк такой:Спартак чемпион,а вы лузеры в середине таблицы
Регистрация: 20.04.2017
№15 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:51) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Hitman
че понятно оба по 7 голов забили,только у вас это лучшее,у нас игрок замены,вот тебе и разница между дрезиной и Спартаком

Ты вообще крендель)
Замолчи уже, итак уже зарылся в своей чуши по уши) Не знаешь, в какую сторону вильнуть)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№14 Написал: Hitman (Сегодня, 17:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Все, отвали от меня, эксперт) Все понятно с тобой)

че понятно оба по 7 голов забили,оба в 10 лучших по гол плюс пас,только у вас это лучшее,у нас игрок замены,вот тебе и разница между дрезиной и Спартаком smile
Регистрация: 20.04.2017
№13 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:46) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Hitman
идиотик,у них с Фернандешем который у вас лучший, одинаковые показатели,только у вас Фернандеш лучший

Слушай, чайник, ты прежде, чем такое писать, изучи статистику))
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Все, отвали от меня, эксперт) Все понятно с тобой)

Цитата: Hitman
на жри свои высеры полной ложкой,малолетка прыщавая
Статистика Самедова и Фернандеша ГОЛ+ПАС

Пляяя) Ну ты и дебил))
Ты не видишь, что ты только голы смотришь?)) Ой баран)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№12 Написал: Hitman (Сегодня, 17:38) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
В 15?)) Пхахах, не пиши мне больше про Самедова)

идиотик,у них с Фернандешем который у вас лучший, одинаковые показатели,только у вас Фернандеш лучший,у нас Самедов игрок замены smile
Регистрация: 20.04.2017
№11 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:36) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Hitman
Самедов по итогам сезона входит в 15 лучших по системе гол плюс пас,ты уже балабол

laughing
В 15?)) Пхахах, не пиши мне больше про Самедова)

Цитата: Сибирячок
Ты без говна не можешь в адрес чемпионов?

Ку-ку?) И что, много я говна вылил на чемпионов?) Может по существу предъявишь?)Еще один...


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№10 Написал: Hitman (Сегодня, 17:33) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Не гони, не так было. Ваши говорили, что Спартак забирает у Локомотива лучшего игрока и лидера, на что я говорил, что он лошара, а не лидер и что мы не много потеряем после его ухода. Собственно, так оно и выходит.

Самедов по итогам сезона входит в 15 лучших по системе гол плюс пас,ты уже балабол,а то что вы не много потеряли так вам и терять уже нечего было вы середняки,а Самедов Чемпион stuck_out_tongue_closed_eyes
Цитата: PanoV
Пару голов, говоришь?) Рад за вас, что вы довольны) Это серьезно, пару голов...

он и игрового времени провел не так много,а голы он забил с золотым оттенком,особенно зениту,мы очень довольны что у нас есть такой игрок,который способен выйти на замену и решить исход матча
Регистрация: 20.04.2017
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:30) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: PanoV
Лучший в сезоне. Вот он, лидер, а не арбузная голова Самедов.

Ты без говна не можешь в адрес чемпионов? Что Самедов, что Глушаков правильно сделали, что сбежали из вашего бабского батальона. И это, придурка Тарасова, не знающего про Кубок Конфедераций, поздравь со званием "балбес века"


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Hitman
Самедов забил важнейшие победные мячи оправдав на все 100% свой переход,помню как ты усерался что от него не будет толка,вот поэтому у тебя и бомбит)

У меня не бомбит) Я абсолютно спокоен)
Пару голов, говоришь?) Рад за вас, что вы довольны) Это серьезно, пару голов...

Цитата: Hitman
помню как ты усерался что от него не будет толка

Не гони, не так было. Ваши говорили, что Спартак забирает у Локомотива лучшего игрока и лидера, на что я говорил, что он лошара, а не лидер и что мы не много потеряем после его ухода. Собственно, так оно и выходит.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 17:21) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
И что это меняет в отношении игровых качеств Самедова? Давыдов ваш тоже чемпион, но играть не умеет нифига.. что ты сказать то хочешь?

Самедов забил важнейшие победные мячи оправдав на все 100% свой переход,помню как ты усерался что от него не будет толка,вот поэтому у тебя и бомбит)
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:18) #
  • 0
  •  (2)

"Трибуны чуть не сошли с ума, а товарищ Гроссман, самый знаменитый одесский болельщик, кричал: «Котя, моя семья признала тебя лучшим игроком мира!»."
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:15) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Hitman
Самедов Чемпион России,а Фернандеш лучший из худших

И что это меняет в отношении игровых качеств Самедова? Фернандеш сильнее Самедова, как игрок. Давыдов ваш тоже чемпион, но играть не умеет нифига.. что ты сказать то хочешь?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 17:11) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Лучший в сезоне. Вот он, лидер, а не арбузная голова Самедов.

Самедов Чемпион России,а Фернандеш лучший из худших
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:00) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Лучший в сезоне. Вот он, лидер, а не арбузная голова Самедов.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 16:56) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Да и за весь сезон Ману лучшим был, вместе с Игорем Денисовым.
Регистрация: 21.03.2011
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:54) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
как по мне, так игрок сезона, а не только месяца
он в Локо единственный старался играть даже при 0-4 (даже помню его взгляд, когда нам летели)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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