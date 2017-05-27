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15:55
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах
15:18
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (16)
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (16)
Болельщики "Локомотива" признали Мануэла Фернандеша лучшим игроком команды в мае
Болельщики "Локомотива" признали полузащитника Мануэла Фернандеша лучшим игроком команды в мае, сообщается на официальном сайте клуба.
За португальца проголосовали 7052 человека или 56%. В мае Фернандеш провел пять матчей, забил два гола и сделал четыре голевые передачи. Мануэл стал лучшим футболистом месяца в четвертый раз в этом сезоне. На втором месте Алексей Миранчук - 2305 голосов или 18%. На третьем - Соломон Кверквелия - 1244 голоса или 9,9%, на четвертом Игорь Денисов - 984 голоса или 7,8%, на пятом - Маринато Гилерме - 973 голоса или 7,7%
За португальца проголосовали 7052 человека или 56%. В мае Фернандеш провел пять матчей, забил два гола и сделал четыре голевые передачи. Мануэл стал лучшим футболистом месяца в четвертый раз в этом сезоне. На втором месте Алексей Миранчук - 2305 голосов или 18%. На третьем - Соломон Кверквелия - 1244 голоса или 9,9%, на четвертом Игорь Денисов - 984 голоса или 7,8%, на пятом - Маринато Гилерме - 973 голоса или 7,7%
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