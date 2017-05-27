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15:55
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах
15:18
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (16)
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (16)
Сергей Семак: в будущем сезоне "Зенит" не возглавлю
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал свое возможное возвращение в питерский "Зенит".
"На будущий сезон я остаюсь в "Уфе", "Зенит" не возглавлю. Осознал, что готов работать самостоятельно, примерно год назад. Собирался начать в следующем сезоне. Сейчас надеемся на несколько качественных усилений. Место в восьмерке – это, безусловно, хорошо, но надеемся бороться за еврокубки", - приводит слова Семака "Спорт FM".
"На будущий сезон я остаюсь в "Уфе", "Зенит" не возглавлю. Осознал, что готов работать самостоятельно, примерно год назад. Собирался начать в следующем сезоне. Сейчас надеемся на несколько качественных усилений. Место в восьмерке – это, безусловно, хорошо, но надеемся бороться за еврокубки", - приводит слова Семака "Спорт FM".
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