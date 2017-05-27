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Сергей Семак: в будущем сезоне "Зенит" не возглавлю

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал свое возможное возвращение в питерский "Зенит".

"На будущий сезон я остаюсь в "Уфе", "Зенит" не возглавлю. Осознал, что готов работать самостоятельно, примерно год назад. Собирался начать в следующем сезоне. Сейчас надеемся на несколько качественных усилений. Место в восьмерке – это, безусловно, хорошо, но надеемся бороться за еврокубки", - приводит слова Семака "Спорт FM".
Теги: Семак Зенит Уфа
Сегодня, 17:22
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(3)
№6 Написал: fd65 (Сегодня, 18:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А не замахнуться ли нам на Реал, понимаете ли, наш мадридский?))))))))))))
Регистрация: 3.12.2016
№5 Написал: grisha (Сегодня, 18:16) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ачуда
поглядим кто ты есть как тренер.

Он - полное ГАВНО
И как тренер и как человек
Но успевает всем лизать - очень удобная фигура для КС тили Томи
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: ачуда (Сегодня, 18:06) #
  • -1
  •  (5)

Ты лучше не .........зди, а Уфу готовь к сезону 17/18 и поглядим кто ты есть как тренер.
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:57) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
смысл мельчить,может в МЮ подвинешь Маура? sunglasses


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: RJM555 (Сегодня, 17:54) #
  • +3
  •  (3)

начинает себя рекламировать как аленичев когда то..........что получилось все видели.
Регистрация: 28.02.2010
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:42) #
  • +2
  •  (6)

Вот спасибо.
Регистрация: 3.03.2007
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