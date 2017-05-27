Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:39
Криштиану Роналду: хотим стать первой командой, которой удалось выиграть два раза подряд в Лиге Чемпионов (1)
Криштиану Роналду: хотим стать первой командой, которой удалось выиграть два раза подряд в Лиге Чемпионов (1)
15:55
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах (1)
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах (1)
15:18
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (17)
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (17)
СМИ: Роберто Манчини раздумывает над предложениями "Зенита" и "ПСЖ"
Сергей Фурсенко, накануне возглавивший "Зенит", в настоящее время находится в Европе, где в четверг, 25 мая, предложил Роберто Манчини стать главным тренером петербургской команды, утверждает "Чемпионат.сом".
Итальянский специалист не отказал "Зениту", но в то же время признался, что у него есть другие предложения от европейских команд, включая вариант с "ПСЖ", над которыми он раздумывает. Ожидается, что Фурсенко вернётся с переговоров в Россию 30 мая.
Итальянский специалист не отказал "Зениту", но в то же время признался, что у него есть другие предложения от европейских команд, включая вариант с "ПСЖ", над которыми он раздумывает. Ожидается, что Фурсенко вернётся с переговоров в Россию 30 мая.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.