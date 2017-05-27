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СМИ: Роберто Манчини раздумывает над предложениями "Зенита" и "ПСЖ"

Сергей Фурсенко, накануне возглавивший "Зенит", в настоящее время находится в Европе, где в четверг, 25 мая, предложил Роберто Манчини стать главным тренером петербургской команды, утверждает "Чемпионат.сом".

Итальянский специалист не отказал "Зениту", но в то же время признался, что у него есть другие предложения от европейских команд, включая вариант с "ПСЖ", над которыми он раздумывает. Ожидается, что Фурсенко вернётся с переговоров в Россию 30 мая.
Теги: Фурсенко Манчини Зенит ПСЖ
Сегодня, 19:45
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16
(4)
№16 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 21:50) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
вот прямо вижу..сидит,такой Манчини и раздумывает....

волнуется.... советуется с женой...

плохо спит...

Эй,дегенераты с Невских берегов ..Вам самим-то не смешно?


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№15 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:33) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Что там думать?! В Зенит за баблом


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№14 Написал: Hitman (Сегодня, 21:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pivo69
но зато КАКИЕ!

но в ПСЖ тоже с деньгами проблем нет
Регистрация: 20.04.2017
№13 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:59) #
  • +2
  •  (4)

Я думаю он будет стоить как 50 Каррер. Импортозамещение на всех парах. Как выдвижное поле - пыхтит, пердит, кряхтит, чего то тренькнуло и отвалилось, но - уфффф, выдвинулось наконец. И тут - eeeeeбaaaть - а где трава???
Регистрация: 3.03.2007
№12 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 20:54) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цену итальяшки умеют набивать....

Капелло раздел РФС при правлении Фурсенко, теперь и Манчини разденет, ибо "русо-хозяин" тот же - будет деньгами сманивать (если что, часть наликом дадут, или имусчеством каким газпромовским зарубежным...)
Регистрация: 24.09.2013
№11 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 20:44) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Hitman
выбор простой,ПСЖ это ЛЧ и деньги,зенит это только деньги


но зато КАКИЕ!

Цитата: n_uts
Манчини в Зенит, Плаческу в ПСЖ


Это,вообще,идеальный вариант...
Регистрация: 7.05.2010
№10 Написал: casabl (Сегодня, 20:41) #
  • +4
  •  (4)

Какой дурак румына подписал?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№9 Написал: vlees1 (Сегодня, 20:24) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Эмери в зенит к Дзюбе
Регистрация: 13.05.2017
№8 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:23) #
  • -1
  •  (5)

Что тут выбирать,ПСЖ сравнили с зенитом??
Регистрация: 27.07.2016
№7 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 20:15) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
КАМАЗ
Манчини в Зенит, Плаческу в ПСЖ
Регистрация: 23.01.2015
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 20:00) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
выбор простой,ПСЖ это ЛЧ и деньги,зенит это только деньги
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:58) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: fd65
Не , а че думать..... Однозначно в Зенит. Где Зенит, а где ПСЖ....?))))))

Совсем не однозначно, где ПСЖ, а где ГАЗПРОМ...
Регистрация: 29.10.2010
№4 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 19:53) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо бы, в жопу этого Манчини или в ПСЖ.


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- Я начинаю задаваться вопросами: почему к нам не едут "Битлз"? ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010
№3 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 19:50) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Пускай у Бердыева спросит, как правильно выбрать команду


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 19:47) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Не , а че думать..... Однозначно в Зенит. Где Зенит, а где ПСЖ....?))))))
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:46) #
  • +1
  •  (5)
online

Все, Зениту срочно нужно искать замену Манчини. ПСЖ однозначно!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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