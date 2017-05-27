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Наиль Измайлов станет членом совета директоров "Спартака"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов станет членом совета директоров клуба, сообщает "Спорт-Экспресс".

В руководящем органе клуба он сменит Александра Жиркова, который решил сосредоточиться на деятельности, не связанной со спортом.
Теги: Спартак
Сегодня, 21:50
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