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Рашид Рахимов может возглавить "Амкар"

Основным кандидатом на пост главного тренера пермского "Амкар" является Рашид Рахимов, сообщает ФАН.

Руководство пермяков приступило к переговорам с 52-летним специалистом, на днях покинувшим "Терек". Стороны уже достигли принципиальной договоренности и в ближайшую неделю подпишут контракт.
Теги: Рахимов Амкар
Вчера, 22:32
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№9 Написал: Батька (Сегодня, 00:31) #
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Цитата: zenit47
Цитата: syamtomov
Для "Амкара", с его небольшим бюджетом и посредственными игроками, очень хороший выбор.

так свиньи подправили же бюджет, забрав посредственных игроков

Бомжи крыльям подправили голубка и хачика забрали крылья от такой радости аж в перелив вылетели )))
Регистрация: 9.09.2016
№8 Написал: grisha (Сегодня, 00:04) #
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: АРА
,Рашид нам как родной!

Вот в этом и трагедия
Вам внушают, что вам родной Ибрагми, Бердыев, который завтра взорвёт под вашими жопами бомбу
Или подонок, когторый на глазах у всех крутит чётки
А вы кретины делаете вид, что не поняли урода
ОЧНИТЕСЬ
ЭТО ВОЙНА!!!!!!!
И этот пидор - главный подтрсрекатель
Именно поэтому его убрадилиз Татарстана, гле мусультмане не крутят чётки на кую при с=ёмках ТВ
Одно слово - пидор, который издевается над русскими под аплодисментв русских
Вы что = все полные слепые дебилы ????
Регистрация: 19.04.2017
№7 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Вчера, 23:39) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
игроков хороших в Спартак продали, а тренер виноват, до продажи в верхней части таблицы шли! Гаджиев идеальный тренер для Амкара тем более с его бюджетом, у Рахимова в Тереке бюджет явно больше был!
Регистрация: 10.07.2009
№6 Написал: АРА г.Пермь (Вчера, 23:38) #
  • 0
  •  (0)

Очень хорошо,Рашид нам как родной!
Регистрация: 28.11.2008
№5 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 23:30) #
  • +1
  •  (5)

Горизонтальное смещение пластов внизу таблицы.

Шило на мыло, и мыло снова на пену для бритья.
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 22:53) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Для "Амкара", с его небольшим бюджетом и посредственными игроками, очень хороший выбор.

так свиньи подправили же бюджет, забрав посредственных игроков
Регистрация: 17.05.2013
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 22:43) #
  • -2
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Цитата: афанасий
А чес Гаджиев не устраивает?

Видимо хотят повыше в турнирной таблице быть.
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Вчера, 22:39) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Факел»
По второму кругу пошли.
А чес Гаджиев не устраивает?


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 22:34) #
  • -1
  •  (1)

Для "Амкара", с его небольшим бюджетом и посредственными игроками, очень хороший выбор.
Регистрация: 6.08.2008
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