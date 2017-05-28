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Евгений Бушманов: получились два разных тайма – и по счету, и по игре

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче против Узбекистана (4:3).

"Получились два разных тайма – и по счету, и по игре. Нам хотелось посмотреть в деле всех ребят, которых мы пригласили в команду на этот сбор. Болельщики хорошо поддерживали сборную Узбекистана, можно сказать, что по накалу, по атмосфере, это была не совсем товарищеская, а, скорее, боевая игра. Все это – хороший опыт для ребят. В подобных поединках становится ясно, кто из них может терпеть, у кого есть морально-волевые качества. Это очень важно знать, поэтому, считаю, матч выдался полезным и информативным для нас", - цитирует Бушманова официальный сайт РФС.
Теги: Бушманов Молодежная сборная России
Сегодня, 08:27
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