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Павел Колобков: сейчас баланс легионеров и россиян идеален во всех видах спорта

Министр спорта России Павел Колобков высказался на тему лимита на легионеров в отечественном спорте.

"Сейчас у нас есть определённое ограничение на легионеров. Все лимиты обсуждались со всеми федерациями, мы сравнивали с ограничениями, которые есть в других странах.

В низших лигах ограничения очень жёсткие. Понятно, что должен быть баланс — должны быть и сильные легионеры, и российские спортсмены. Потому что спорт — это зрелище, мы хотим побеждать, мы хотим, чтобы наши спортсмены конкурировали с лучшими.

Сейчас баланс идеален во всех видах спорта", — цитирует Колобкова "Чемпионат.сом".
Сегодня, 15:02
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