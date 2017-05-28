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Александр Ерохин: хотелось бы изменить настроение болельщиков в положительную сторону
Полузащитник "Ростова"и сборной России Александр Ерохин рассказал о серьёзном настрое национальной команды на предстоящий Кубок конфедераций.
"На тренировках нам доносят информацию, которую мы впитываем, чтобы к играм подойти готовыми на 100 %. Ни у одного футболиста нет мыслей о том, что мы можем оступиться на Кубке конфедераций. Все мысли только о максимальном результате. Это серьёзный турнир, для нашей команды — особенный, так как проходит в России.
После окончания сезона было несколько выходных, чтобы переварить ситуацию, настроиться на работу. Все мысли остались в том сезоне. Отпуск? Ради игр за сборную я готов вообще не отдыхать. Уход Бердыева? Сейчас все мысли о сборной. Тем более пока ничего не ясно.
К критике нужно относиться правильно и направлять в нужное русло, чтобы совершенствоваться. Конечно, мы хотим показать результат, что мы работали не зря. Хотелось бы изменить настроение болельщиков в положительную сторону", - цитирует Ерохина "Чемпионат.сом".
"На тренировках нам доносят информацию, которую мы впитываем, чтобы к играм подойти готовыми на 100 %. Ни у одного футболиста нет мыслей о том, что мы можем оступиться на Кубке конфедераций. Все мысли только о максимальном результате. Это серьёзный турнир, для нашей команды — особенный, так как проходит в России.
После окончания сезона было несколько выходных, чтобы переварить ситуацию, настроиться на работу. Все мысли остались в том сезоне. Отпуск? Ради игр за сборную я готов вообще не отдыхать. Уход Бердыева? Сейчас все мысли о сборной. Тем более пока ничего не ясно.
К критике нужно относиться правильно и направлять в нужное русло, чтобы совершенствоваться. Конечно, мы хотим показать результат, что мы работали не зря. Хотелось бы изменить настроение болельщиков в положительную сторону", - цитирует Ерохина "Чемпионат.сом".
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