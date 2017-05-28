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Александр Ерохин: хотелось бы изменить настроение болельщиков в положительную сторону

Полузащитник "Ростова"и сборной России Александр Ерохин рассказал о серьёзном настрое национальной команды на предстоящий Кубок конфедераций.

"На тренировках нам доносят информацию, которую мы впитываем, чтобы к играм подойти готовыми на 100 %. Ни у одного футболиста нет мыслей о том, что мы можем оступиться на Кубке конфедераций. Все мысли только о максимальном результате. Это серьёзный турнир, для нашей команды — особенный, так как проходит в России.

После окончания сезона было несколько выходных, чтобы переварить ситуацию, настроиться на работу. Все мысли остались в том сезоне. Отпуск? Ради игр за сборную я готов вообще не отдыхать. Уход Бердыева? Сейчас все мысли о сборной. Тем более пока ничего не ясно.

К критике нужно относиться правильно и направлять в нужное русло, чтобы совершенствоваться. Конечно, мы хотим показать результат, что мы работали не зря. Хотелось бы изменить настроение болельщиков в положительную сторону", - цитирует Ерохина "Чемпионат.сом".
Теги: Ерохин Ростов Сборная России
Сегодня, 15:07
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
да от вас чуда никто не просит и не ждет
но если уж проигрываете, то проигрывайте с достоинством


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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