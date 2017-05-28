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Гилерме: лучший вратарь этого сезона в РФПЛ? Акинфеев. У него 18 игр на ноль

Вратарь сборной России Гилерме после тренировки национальной команды на сборе в Австрии поделился впечатлениями от занятий.

"За время в России уже давно отвык от такой погоды. Тяжёлая тренировка, но так уже третий день. Уже привыкли. Тренируемся с удовольствием. Почему тренируюсь в очках? Это помогает концентрироваться. Не из-за солнца. После обеда все хотят отдыхать. Спим, отдыхаем, потом идём в бассейн, на массаж. Пока не гуляем — сил нет.

Мотивация всегда должна быть на высоком уровне. Я очень хотел попасть на Кубок конфедераций, это и было моей мотивацией. Каждый день полностью отдаюсь тренировкам.

Лучший вратарь этого сезона в РФПЛ? Акинфеев. У него 18 игр на ноль", - цитирует Гилерме "Чемпионат.сом".
Теги: Гильерме Акинфеев Сборная России
Сегодня, 15:26
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18
(2)
№18 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:18) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
да ну? а как же стеночки-забегания? а как же фэйр-плей? после вашей сдачи матча арсеналу об этом даже говорить стыдно шл.юхи уфимско-тульские

стеночки и забегания и красивая игра,голы в очко Сухоряну,чпоканье осликов в дерби все это было и как итог таблица слева и Спартак Чемпион!
Регистрация: 1.02.2017
№17 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:56) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Игорь, давай так же на КК!!!!!!


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№16 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 16:53) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
Цитата: Red_Dragon
что мешало реброву с теми же томями-уралами?

ничего не мешало,у Спартака была цель Чемпионство,а не размениваться на всякую мелочь

да ну? а как же стеночки-забегания? а как же фэйр-плей? после вашей сдачи матча арсеналу об этом даже говорить стыдно шл.юхи уфимско-тульские smile
Регистрация: 18.03.2017
№15 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:34) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
что мешало реброву с теми же томями-уралами?

ничего не мешало,у Спартака была цель Чемпионство,а не размениваться на всякую мелочь
Регистрация: 1.02.2017
№14 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 16:27) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
Цитата: -Invader-
Игорь Акинфеев 19 раз отыграл на ноль

со Спартаком за 2 матча пятерка в авоську прилетела,из них один гол в очко,грошь цена этим сухарям в матчах с Томью и Уралами smile

что мешало реброву с теми же томями-уралами?
Регистрация: 18.03.2017
№13 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:18) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
статистика Беленова вам совсем не интересна?
по мне очень приличный сезон


--------------------
"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№12 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:59) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tiki
Дружище, ну к чему какой-то срач разводить из-за того, что человек неверно прочитал комментарий?

Да он черт опущенный) Не обращай внимание)
Я даже слышал, как шевелились его мозги, когда он это придумывал.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№11 Написал: vit (Сегодня, 15:58) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
-Invader-,
понч... ты чЁ разошёлся то...?)


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№10 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 15:56) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кир Мяс
а рекорд Медведева?

Гильерме: «Рекорд Медведева – это необычно, но лучший вратарь сезона – Акинфеев
Регистрация: 12.05.2017
№9 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:56) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: -Invader-
PanoV,
Ты всё в грязном белье Смородской лазишь, мерзкий чумазик smile

Дружище, ну к чему какой-то срач разводить из-за того, что человек неверно прочитал комментарий?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№8 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 15:54) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
PanoV,
Ты всё в грязном белье Смородской лазишь, мерзкий чумазик smile
Регистрация: 12.05.2017
№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:50) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: PanoV
Цитата: tiki
я думаю тут подразумевается именно "клубный рекорд" армейской команды

Тогда ладно, радуйтесь) Поздравляю) Да, точно) Я не внимателен.

а Вы добры, Сударь)ахахаххахах)спасибо)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№6 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:48) #
  • -4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Игорь Акинфеев 19 раз отыграл на ноль

со Спартаком за 2 матча пятерка в авоську прилетела,из них один гол в очко,грошь цена этим сухарям в матчах с Томью и Уралами smile
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:46) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tiki
я думаю тут подразумевается именно "клубный рекорд" армейской команды

Тогда ладно, радуйтесь) Поздравляю) Да, точно) Я не внимателен.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:45) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: PanoV
Цитата: -Invader-
Игорь Акинфеев 19 раз отыграл на ноль в этом чемпионате и установил новый клубный рекорд, превзойдя достижение Йонаса Баужи (18 в 1962 г.).

У Босса дважды было по 19, не мороси тут)

я думаю тут подразумевается именно "клубный рекорд" армейской команды


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:44) #
  • +2
  •  (6)
online

а рекорд Медведева?
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:43) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: -Invader-
Игорь Акинфеев 19 раз отыграл на ноль в этом чемпионате и установил новый клубный рекорд, превзойдя достижение Йонаса Баужи (18 в 1962 г.).

У Босса дважды было по 19, не мороси тут)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 15:33) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Игорь Акинфеев 19 раз отыграл на ноль в этом чемпионате и установил новый клубный рекорд, превзойдя достижение Йонаса Баужи (18 в 1962 г.).
Регистрация: 12.05.2017
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