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Гилерме: лучший вратарь этого сезона в РФПЛ? Акинфеев. У него 18 игр на ноль
Вратарь сборной России Гилерме после тренировки национальной команды на сборе в Австрии поделился впечатлениями от занятий.
"За время в России уже давно отвык от такой погоды. Тяжёлая тренировка, но так уже третий день. Уже привыкли. Тренируемся с удовольствием. Почему тренируюсь в очках? Это помогает концентрироваться. Не из-за солнца. После обеда все хотят отдыхать. Спим, отдыхаем, потом идём в бассейн, на массаж. Пока не гуляем — сил нет.
Мотивация всегда должна быть на высоком уровне. Я очень хотел попасть на Кубок конфедераций, это и было моей мотивацией. Каждый день полностью отдаюсь тренировкам.
Лучший вратарь этого сезона в РФПЛ? Акинфеев. У него 18 игр на ноль", - цитирует Гилерме "Чемпионат.сом".
"За время в России уже давно отвык от такой погоды. Тяжёлая тренировка, но так уже третий день. Уже привыкли. Тренируемся с удовольствием. Почему тренируюсь в очках? Это помогает концентрироваться. Не из-за солнца. После обеда все хотят отдыхать. Спим, отдыхаем, потом идём в бассейн, на массаж. Пока не гуляем — сил нет.
Мотивация всегда должна быть на высоком уровне. Я очень хотел попасть на Кубок конфедераций, это и было моей мотивацией. Каждый день полностью отдаюсь тренировкам.
Лучший вратарь этого сезона в РФПЛ? Акинфеев. У него 18 игр на ноль", - цитирует Гилерме "Чемпионат.сом".
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