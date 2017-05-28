Владислав Радимов: когда "Спартак" снова станет чемпионом? 16 лет спустя

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о том, когда "Спартак" в следующий раз выиграет Премьер-лигу.– "Зенит" не стал чемпионом.– 16 лет спустя.