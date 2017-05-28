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Владислав Радимов: когда "Спартак" снова станет чемпионом? 16 лет спустя

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о том, когда "Спартак" в следующий раз выиграет Премьер-лигу.

– Что или кто вас сильнее всего разозлил?

– "Зенит" не стал чемпионом.

– Когда "Спартак" в следующий раз снова станет чемпионом?

– 16 лет спустя.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Радимов Спартак
Сегодня, 19:29
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(8)
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№42 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 20:18) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Critique
А этот Владислав Радимов сам в футбол играл на профессиональном уровне? Почему его вообще цитируют?

если ты не знаешь ответа на этот вопрос, то что ты тут вообще делаешь?????
Регистрация: 31.05.2016
№41 Написал: Critique (Сегодня, 20:17) #
  • -1
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online

А этот Владислав Радимов сам в футбол играл на профессиональном уровне? Почему его вообще цитируют?
Регистрация: 17.04.2017
№40 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
никогда больше не станет!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№39 Написал: trent (Сегодня, 20:13) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
смешной бомж.... smile
потешил...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№38 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 20:12) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 22911
А как вы становились чемпионами

Ну давай расскажи,это твоя коронная ария,аудитория у твоих божественных и кристально чистых ног.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№37 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 20:09) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marlboro
Цитата: Геннадий Летицкий
Ziggy, Два года подряд для хорошего клуба это конечно много,а как насчет 16 лет.

Дядь не позорься ,если ты не в курсе ,сколько ваше днище не было чемпионом.Зачем оно тебе,чтобы тебя ткнули рылом в ваше прошлое...где вы десятилетиями у параши сидели?

Ты сам не позорься!В те далёкие времена мы не орали о чемпионстве каждый день,а просто шли к цели.А вы 16 лет визжали как потерпевшие!Уловил разницу?А как вы становились чемпионами мы прекрасно знаем...
Регистрация: 16.11.2014
№36 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 20:09) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SLAYER
Цитата: Marlboro
Цитата: Геннадий Летицкий
Ziggy, Ваше чемпионство из серии "Удалось вороне пернуть"

Это не хило мы так напердели.

Чемпионат СССР / Чемпионат России

Чемпион (22): 1936 1938, 1939, 1952, 1953 ,1956, 1958, 1962, 1969, 1979 ,1987, 1989, 1992, 1993, 1994 ,1996, 1997, 1998, 1999, 2000 ,2001, 2016/17.

Даа... в 90-е годы воняло , это точно ! smile

И в 80..и 70..и 60..и 50..и в 30-годы.Ну вы - то куда лезете семки)?


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№35 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:08) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А ему права вернули?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№34 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 20:06) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Иди на квырезано-->вырезано Родя! Не твоё ипаное дело!


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№33 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 20:05) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Геннадий Летицкий
Ziggy, Два года подряд для хорошего клуба это конечно много,а как насчет 16 лет.

Дядь не позорься ,если ты не в курсе ,сколько ваше днище не было чемпионом.Зачем оно тебе,чтобы тебя ткнули рылом в ваше прошлое...где вы десятилетиями у параши сидели?


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№32 Написал: SLAYER сто первый километр (Сегодня, 20:05) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Marlboro
Цитата: Геннадий Летицкий
Ziggy, Ваше чемпионство из серии "Удалось вороне пернуть"

Это не хило мы так напердели.

Чемпионат СССР / Чемпионат России

Чемпион (22): 1936 1938, 1939, 1952, 1953 ,1956, 1958, 1962, 1969, 1979 ,1987, 1989, 1992, 1993, 1994 ,1996, 1997, 1998, 1999, 2000 ,2001, 2016/17.

Даа... в 90-е годы воняло , это точно ! smile
Регистрация: 28.05.2017
№31 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:04) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: Геннадий Летицкий
Ваше чемпионство из серии "Удалось вороне пернуть"

Дядя Гена начинает свое присутствие на сайте с очень глубокой аналитики самой игры чемпиона.

Видимо, дядя Гена старенький и память у него уже совсем не то что в молодости. Но мы напомним ему:

У Спартак со дня основания:

22 золотых
17 серебренных
11 бронзовых
13 кубков страны

63 раза был на подиуме. Т.е за 95 лет существования клуба, каждые 1.5 года Спартак находился в призерах.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№30 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:01) #
  • +3
  •  (5)

Сначала жалобы ...как тяжело играть-тренировать ФНЛ,... постоянный алкоголь что бы не было тяжело...почти отставка...потом 16 лет спустя...не ума ,не профессионализма в профессии тренера а так как получится ...сначала в себе разберись с со своей любвеобильностью ....ведь не мальчик уже . А говорить на публику ты ещё в бытность футболистом умел хорошо ...вот чему тебе учится не нужно.


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№29 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 19:58) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Еще один питерский ущерб.

а что только Глушакову можно троллить?
Регистрация: 27.08.2008
№28 Написал: SLAYER сто первый километр (Сегодня, 19:58) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Ziggy
Интрига! Кто раньше? Спартак станет чемпионом или Зенит построит свой второй стадион? Который на самом деле третий.

Ни то и не другое ! laughing
Регистрация: 28.05.2017
№27 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 19:57) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Геннадий Летицкий
Ziggy, Ваше чемпионство из серии "Удалось вороне пернуть"

Это не хило мы так напердели.

Чемпионат СССР / Чемпионат России

Чемпион (22): 1936 1938, 1939, 1952, 1953 ,1956, 1958, 1962, 1969, 1979 ,1987, 1989, 1992, 1993, 1994 ,1996, 1997, 1998, 1999, 2000 ,2001, 2016/17.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№26 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 19:57) #
  • +6
  •  (6)
online

Это он не в настроении. Тормозуха закончилась. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№25 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:57) #
  • +5
  •  (5)
online

Цитата: Геннадий Летицкий
Два года подряд для хорошего клуба это конечно много,а как насчет 16 лет.

Дядя Гена, а как на счет 50 лет до золота ? А 23 года до золота?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№24 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 19:55) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ziggy, Два года подряд для хорошего клуба это конечно много,а как насчет 16 лет.
Регистрация: 24.05.2017
№23 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:54) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Геннадий Летицкий
Ziggy, Ваше чемпионство из серии "Удалось вороне пернуть"

Помолчи лучше,умнее будешь выглядеть любитель ЛЕ.С вашим бюджетом там самое место бездари.
Регистрация: 9.08.2015
№22 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:54) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 22911
У навозных знатно закипело!!!Понимают,что такой халявы уже не будет.

Всё зависит от благосостояния Федуна.

пс: хотя и его наши могут ему "обеспечить". satisfied


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№21 Написал: Quincy (Сегодня, 19:51) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
один питерский любитель ножниц уже довырезался и тебя Буланов это участь постигнет
Регистрация: 2.09.2016
№20 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 19:48) #
  • -10
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Ziggy, Ваше чемпионство из серии "Удалось вороне пернуть"
Регистрация: 24.05.2017
№19 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 19:44) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nami-sv
Ушлёпок с претензиями на высокомерность.Сначала пролила слёзы Буланова...И пошло...

Ты то кто???
Регистрация: 16.11.2014
№18 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:43) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 22911
У навозных знатно закипело!!!Понимают,что такой халявы уже не будет.

иди пукан остужай ,болезный.впереди тебя ждет дооолгий сезон.готовься.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№17 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:43) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
smile У Буланчика бомбит,приятно читать

Наверно забыл как его шапито больше 20 лет сосало
Регистрация: 13.05.2017
№16 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:42) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ушлёпок с претензиями на высокомерность.Сначала пролила слёзы Буланова...И пошло...
Регистрация: 9.08.2015
№15 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 19:41) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Геннадий Летицкий
Хорошо уел Спартак


Это не уел. :) Это истерика, когда твоя команда в очке от вылета в ПФЛ, а Зенит второй год подряд мимо ЛЧ.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№14 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 19:41) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
У навозных знатно закипело!!!Понимают,что такой халявы уже не будет.
Регистрация: 16.11.2014
№13 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:41) #
  • +5
  •  (9)

У Вячеслава Буланова в девичестве Радимова после развода с женой совсем от горя крыша поехала.
Пьёт, наверное, много.
Регистрация: 6.08.2008
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