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Владислав Радимов: когда "Спартак" снова станет чемпионом? 16 лет спустя
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о том, когда "Спартак" в следующий раз выиграет Премьер-лигу.
– Что или кто вас сильнее всего разозлил?
– "Зенит" не стал чемпионом.
– Когда "Спартак" в следующий раз снова станет чемпионом?
– 16 лет спустя.
"Спорт-Экспресс"
– Что или кто вас сильнее всего разозлил?
– "Зенит" не стал чемпионом.
– Когда "Спартак" в следующий раз снова станет чемпионом?
– 16 лет спустя.
"Спорт-Экспресс"
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