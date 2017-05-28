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Роберт Евдокимов: мое время в "Оренбурге", наверное, закончилось

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов прокомментировал вылез команды в ФНЛ.

"Поздравляю Хабаровск с выходом в премьер-лигу. Они решили задачу. Мы, к сожалению, этого сделать не смогли. Хочу извиниться перед болельщиками. С одной стороны, хорошие эти пять с половиной лет, с другой – вылет из РФПЛ. Тем не менее, мы показали городу, что такое премьер-лига, хорошие команды.

Наверное, неправы те, кто думал, что будет такая легкая игра. Это кубковые игры. Эта команда в кубке и "Спартак" обыгрывала. Нам было очень тяжело. С приходом нового тренера они стали играть лучше, еще более организованно. Мне кажется, сегодня мы доминировали, создали большое количество голевых моментов. Не забили, поэтому и поплатились.

Со своей стороны хочу поблагодарить за эти годы бывшего генерального директора, генерального директора нынешнего, президента клуба Василия Ивановича Столыпина, болельщиков, всех вас.

Мое время, наверное, в "Оренурге" все-таки закончилось, поэтому всем удачи желаю, здоровья и успехов. Спасибо. До свидания", - цитирует Евдокимова официальный сайт "Оренбурга".
Теги: Евдокимов Оренбург
Сегодня, 19:45
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