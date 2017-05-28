Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:01
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Шевченко оставляет "Арсенал" в РФПЛ, а "Енисей" в ФНЛ (1)
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Шевченко оставляет "Арсенал" в РФПЛ, а "Енисей" в ФНЛ (1)
11:08
Сейду Думбия вернётся в "Рому" (3)
Сейду Думбия вернётся в "Рому" (3)
Роберт Евдокимов: мое время в "Оренбурге", наверное, закончилось
Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов прокомментировал вылез команды в ФНЛ.
"Поздравляю Хабаровск с выходом в премьер-лигу. Они решили задачу. Мы, к сожалению, этого сделать не смогли. Хочу извиниться перед болельщиками. С одной стороны, хорошие эти пять с половиной лет, с другой – вылет из РФПЛ. Тем не менее, мы показали городу, что такое премьер-лига, хорошие команды.
Наверное, неправы те, кто думал, что будет такая легкая игра. Это кубковые игры. Эта команда в кубке и "Спартак" обыгрывала. Нам было очень тяжело. С приходом нового тренера они стали играть лучше, еще более организованно. Мне кажется, сегодня мы доминировали, создали большое количество голевых моментов. Не забили, поэтому и поплатились.
Со своей стороны хочу поблагодарить за эти годы бывшего генерального директора, генерального директора нынешнего, президента клуба Василия Ивановича Столыпина, болельщиков, всех вас.
Мое время, наверное, в "Оренурге" все-таки закончилось, поэтому всем удачи желаю, здоровья и успехов. Спасибо. До свидания", - цитирует Евдокимова официальный сайт "Оренбурга".
"Поздравляю Хабаровск с выходом в премьер-лигу. Они решили задачу. Мы, к сожалению, этого сделать не смогли. Хочу извиниться перед болельщиками. С одной стороны, хорошие эти пять с половиной лет, с другой – вылет из РФПЛ. Тем не менее, мы показали городу, что такое премьер-лига, хорошие команды.
Наверное, неправы те, кто думал, что будет такая легкая игра. Это кубковые игры. Эта команда в кубке и "Спартак" обыгрывала. Нам было очень тяжело. С приходом нового тренера они стали играть лучше, еще более организованно. Мне кажется, сегодня мы доминировали, создали большое количество голевых моментов. Не забили, поэтому и поплатились.
Со своей стороны хочу поблагодарить за эти годы бывшего генерального директора, генерального директора нынешнего, президента клуба Василия Ивановича Столыпина, болельщиков, всех вас.
Мое время, наверное, в "Оренурге" все-таки закончилось, поэтому всем удачи желаю, здоровья и успехов. Спасибо. До свидания", - цитирует Евдокимова официальный сайт "Оренбурга".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.