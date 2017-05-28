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Владислав Радимов: главный позор сезона? "Томь"
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов заявил, что считает "Томь" главным позором минувшего сезона.
"Лучший игрок чемпионата? Денис Глушаков. В ключевые моменты чемпионата забил много важных голов. Благодаря ему команда функционировала хорошо. Лучший матч сезона? "Зенит" – "Спартак" на "Петровском". Было много голов, антураж. В том числе и страсти, которые кипели после финального свистка. Главный позор сезона? "Томь". Доигрывать сезон с юнцами в премьер-лиге нельзя. Понимаю, если бы это было в ПФЛ или ФНЛ. Нужно договариваться на берегу, сможете провести чемпионат в полную силу или нет", - цитирует Радимова "Спорт-Экспресс".
"Лучший игрок чемпионата? Денис Глушаков. В ключевые моменты чемпионата забил много важных голов. Благодаря ему команда функционировала хорошо. Лучший матч сезона? "Зенит" – "Спартак" на "Петровском". Было много голов, антураж. В том числе и страсти, которые кипели после финального свистка. Главный позор сезона? "Томь". Доигрывать сезон с юнцами в премьер-лиге нельзя. Понимаю, если бы это было в ПФЛ или ФНЛ. Нужно договариваться на берегу, сможете провести чемпионат в полную силу или нет", - цитирует Радимова "Спорт-Экспресс".
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