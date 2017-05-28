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Владислав Радимов: главный позор сезона? "Томь"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов заявил, что считает "Томь" главным позором минувшего сезона.

"Лучший игрок чемпионата? Денис Глушаков. В ключевые моменты чемпионата забил много важных голов. Благодаря ему команда функционировала хорошо. Лучший матч сезона? "Зенит" – "Спартак" на "Петровском". Было много голов, антураж. В том числе и страсти, которые кипели после финального свистка. Главный позор сезона? "Томь". Доигрывать сезон с юнцами в премьер-лиге нельзя. Понимаю, если бы это было в ПФЛ или ФНЛ. Нужно договариваться на берегу, сможете провести чемпионат в полную силу или нет", - цитирует Радимова "Спорт-Экспресс".
Теги: Радимов Томь
Сегодня, 20:18
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(2)
№7 Написал: vlees1 (Сегодня, 21:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
зенит
Регистрация: 13.05.2017
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:43) #
  • +1
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Лучший матч сезона? "Зенит" – "Спартак" на "Петровском". Было много голов, антураж. В том числе и страсти, которые кипели после финального свистка.

А я бы отнёс матч "Зенит" - "Спартак" к ОДНОМУ ИЗ главных ПОЗОРОВ сезона.
Главный позор сезона? "Томь". Доигрывать сезон с юнцами в премьер-лиге нельзя.

А почему?
Потому что "доигрывать сезон с юнцами в премьер-лиге нельзя"??? flushed
Правильно - НЕЛЬЗЯ!
Так это все вопросы к "питерской команде", которая возглавляет РФС.
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: AnK. (Сегодня, 20:37) #
  • +5
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Болеет за:
«Спартак»
Зато у этих юнцов было видно желание играть в футбол,а не как у распиаренных донельзя игроков "Зенита". Так что помолчи,Радимов.
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 20:35) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Главный позор это зинка и её плачущий тренер.
Регистрация: 18.02.2012
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:31) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
а я думал судейство на открытие распил-арены


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:31) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Это говорит тренер команды, на флажке зацепившейся за ФНЛ.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Главный позор сезона? "Томь". Доигрывать сезон с юнцами в премьер-лиге нельзя.
Да нет , это позор нашей пидорьей политической системы...когда команды из богатейшего региона страны вынуждены побираться .как бомжи...,а бомжи ,тем временем ,стадионы пи.дят пачками.


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..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
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