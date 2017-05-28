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Марио Фернандес успешно перенёс операцию

Вчера защитник ЦСКА Марио Фернандес перенёс операцию в одной из клиник Сан-Паулу, сообщает официальный сайт клуба.

Операцию проводил Жозе Давантел, считающийся лучшим в Бразилии специалистом по вопросам, связанным с повреждениями носа. Операция прошла успешно, и уже в воскресенье вечером Марио могут отпустить из клиники домой, где он продолжит восстанавливаться. О сроках восстановления игрока клуб сообщит дополнительно.
Теги: Фернандес ЦСКА
Сегодня, 20:30
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№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:55) #
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Болеет за:
ЦСКА
Добрая весть!
Здоровья нашему Марио! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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