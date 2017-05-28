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Сергей Силкин: победа "СКА-Хабаровска" по пенальти - это сенсация

Российский специалист Сергей Силкин прокомментировал выход "СКА-Хабаровска" в РФПЛ.

"Я думал, что команда премьер-лиги все-таки дожмет соперника. То, что хабаровчане выиграли 5:3 по пенальти, – это вообще сенсация. Я очень удивлен таким результатом. Что касается непосредственно игры, "Оренбург" действовал первым номером, но явных моментов не имел. Был шанс забить пенальти, который не удалось реализовать. Получается, он стал решающим. Забей этот одиннадцатиметровый, счет стал бы 1:0, и команда довела бы встречу до победы. А так - шанс не использован, в серии пенальти нервы крепче оказались у дальневосточников", - цитирует Силкина "Спорт-Экспресс".
Теги: Силкин СКА-Хабаровск Оренбург
Сегодня, 20:43
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№3 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 21:35) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Игорь Казьмин
ПОСМОТРИМ КАК ТЕПЕРЬ ВСЕ КОМАНДЫ ИЗ ЛИГИ ...оживут полётами в ХАБАРОВСК.

Весь пердив летает и ничего- живые. Не надломится никто.
Регистрация: 19.10.2008
№2 Написал: vertel латвия (Сегодня, 21:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:47) #
online
Полностью согласен...и тоже удивлён , что Хабаровск пустили,именно пустили в ПФЛ,ПОСМОТРИМ КАК ТЕПЕРЬ ВСЕ КОМАНДЫ ИЗ ЛИГИ ...оживут полётами в ХАБАРОВСК.
Да, уж! Особенно "оживут" пять команд, когда надо будет лететь в Хабаровск, а потом играть в еврокубках или наоборот.
Регистрация: 13.11.2009
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:47) #
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Полностью согласен...и тоже удивлён , что Хабаровск пустили,именно пустили в ПФЛ,ПОСМОТРИМ КАК ТЕПЕРЬ ВСЕ КОМАНДЫ ИЗ ЛИГИ ...оживут полётами в ХАБАРОВСК.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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