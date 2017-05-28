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Сергей Силкин: победа "СКА-Хабаровска" по пенальти - это сенсация
Российский специалист Сергей Силкин прокомментировал выход "СКА-Хабаровска" в РФПЛ.
"Я думал, что команда премьер-лиги все-таки дожмет соперника. То, что хабаровчане выиграли 5:3 по пенальти, – это вообще сенсация. Я очень удивлен таким результатом. Что касается непосредственно игры, "Оренбург" действовал первым номером, но явных моментов не имел. Был шанс забить пенальти, который не удалось реализовать. Получается, он стал решающим. Забей этот одиннадцатиметровый, счет стал бы 1:0, и команда довела бы встречу до победы. А так - шанс не использован, в серии пенальти нервы крепче оказались у дальневосточников", - цитирует Силкина "Спорт-Экспресс".
"Я думал, что команда премьер-лиги все-таки дожмет соперника. То, что хабаровчане выиграли 5:3 по пенальти, – это вообще сенсация. Я очень удивлен таким результатом. Что касается непосредственно игры, "Оренбург" действовал первым номером, но явных моментов не имел. Был шанс забить пенальти, который не удалось реализовать. Получается, он стал решающим. Забей этот одиннадцатиметровый, счет стал бы 1:0, и команда довела бы встречу до победы. А так - шанс не использован, в серии пенальти нервы крепче оказались у дальневосточников", - цитирует Силкина "Спорт-Экспресс".
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