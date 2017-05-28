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Алексей Поддубский останется тренером "СКА-Хабаровска" в РФПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский продолжит работу с командой в РФПЛ, сообщает ТАСС.

В нынешнем сезоне хабаровский клуб занял четвертое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В воскресенье "СКА-Хабаровск" одержал победу над "Оренбургом" в серии пенальти во втором переходном матче и вышел в РФПЛ.
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 21:18
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:29) #
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Болеет за:
ЦСКА
ох надеюсь не начнутся финансовые проблемы и что стадик подходит по требованиям
а то еще сделают так, что бы другим клубам далеко не летать - еще перенесут их "домашний" стадик поближе к европейской зоне


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
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Регистрация: 27.12.2010
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