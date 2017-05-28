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Артем Дзюба: нормальные спартачи заслужили чемпионство, а на этих жалких людей, сектантов не стоит обращать внимание

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал победу "Спартака" в чемпионате России.

– Не было никакого стресса. Пережил данное событие очень спокойно. Более того, рад за многих ребят и за большинство спартаковских болельщиков – за исключением тех, кто считает своей обязанностью писать обо мне гадости. Нормальные спартачи заслужили это чемпионство. А на тех жалких людей, которых я, собственно, и назвал сектантами, не стоит обращать внимание.

- При этом в одном из интервью, вы сказали, цитирую: "Просто в этот год все было сделано так, чтобы выиграл "Спартак". Поясните, что имели в виду?

– Не буду. Опять скажут, что я говорю гадости. Футбольные люди и так все поняли.

- В чем все-таки "Спартак" стал сильнее? Или это просто "Зенит" с ЦСКА отдали ему первое место?

– Если откровенно, то мы с ЦСКА сами виноваты в триумфе принципиального соперника. Но спартаковцы при этом – молодцы. Каррера реально их объединил. И Фортуна повернулась к команде не просто так.

- Кого бы вы назвали лидерами нынешнего "Спартака"?

– Мне очень нравится Зобнин. Это еще одно открытие прошедшего сезона, он стал ключевой фигурой в своем клубе. Вместе с Фернандо и Промесом. Отличный сезон провел и Глушаков, которому, как мне кажется, стало гораздо комфортнее на поле с приходом Фернандо и Зобнина.

- Как встретились со спартаковцами в сборной? Подначивали вас?

– Нет. Они прекрасно знают, что стоит начать это делать, огр в ответ по полной программе. Со мной о таких играх лучше забыть. Всех их поздравил с чемпионством, никакой зависти при этом нет – свои трофеи в "Зените" я уже тоже выиграл.

РФС
Теги: Дзюба Спартак Кокорин
Сегодня, 21:43
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№36 Написал: vlees1 (Сегодня, 22:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees1
Цитата: Black Fox
Цитата: vlees1
А питерские лижут воспитаннику Спартака

Селихова ты уже вылизал? А Глушаков наверное с детства за Спартак?

Причем тут они? joy потеряйся глиста питерская

Ну, у вас капитан дрезинщица, а лучший игрок Зобнин(Фратрия) - динамовец. Так чем эти шалошки лучше Дзюбы?

И?я вообще хз к чему тут про них написал))
Регистрация: 13.05.2017
№35 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
А Глушаков наверное с детства за Спартак?

ага...завтра ещё фотки выложит, мокрощелка


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№34 Написал: pasha Киров (Сегодня, 22:28) #
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online

Цитата: К.А.
нюх-нюх

Это один из ваших нападающих,вместе с наф-нафом и ниф-нифом


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№33 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:28) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Свои трофеи joy это две бронзы чтоль? laughing
Или он про трофей ( аля широков в цска)?


Иди уж плюй в спину румына и назови его тренеришкой!
Паскуда ты шлюба и настоящая тварь!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№32 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А будет ли он нужен Манчини?Большой вопрос.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№31 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:26) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees1
Цитата: Black Fox
Цитата: vlees1
А питерские лижут воспитаннику Спартака

Селихова ты уже вылизал? А Глушаков наверное с детства за Спартак?

Причем тут они? joy потеряйся глиста питерская

Ну, у вас капитан дрезинщица, а лучший игрок Зобнин(Фратрия) - динамовец. Так чем эти шалошки лучше Дзюбы?
Регистрация: 6.01.2006
№30 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:26) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
- Как встретились со спартаковцами в сборной? Подначивали вас?
– Нет. Они прекрасно знают, что стоит начать это делать, огр в ответ по полной программе
ссат порося laughing Артём по рылам втащит на раз-два


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№29 Написал: Шмайхель (Сегодня, 22:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Дзюба на кую свиней вертел
Судя по итогам чемпионата - шлюбу оскопили ,так что он теперь что-то типа ленивого, тупо жрущего всё подряд кота.


--------------------
..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№28 Написал: vlees1 (Сегодня, 22:24) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: vlees1
А питерские лижут воспитаннику Спартака

Селихова ты уже вылизал? А Глушаков наверное с детства за Спартак?

Причем тут они? joy потеряйся глиста питерская
Регистрация: 13.05.2017
№27 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:22) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
А питерские лижут воспитаннику Спартака

Селихова ты уже вылизал? А Глушаков наверное с детства за Спартак?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№26 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 22:22) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Дзюба на кую свиней вертел

Думаю более логичным звучит- "Кабанчики на х.ю Шлюбу вертели"
Регистрация: 29.08.2010
№25 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:22) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Дзюба на кую свиней вертел

нюх-нюх,а "свиньи",как ты выразился,шлюбу вертели.он один.а "Спартачей" миллионы.так кто кого?))подумай,прежде чем ответить.хорошооо подумай.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№24 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 22:21) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот. Прорезался наконец. Долго переваривал...отпустило
Регистрация: 21.12.2010
№23 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:21) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
на кого ты жало открываешь хохлобандеровец,оп давай давай
Регистрация: 1.02.2017
№22 Написал: vlees1 (Сегодня, 22:21) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Дзюба на кую свиней вертел

А питерские лижут воспитаннику Спартака,аххахах своих та нету,фу что за мерзкий клуб expressionless
Регистрация: 13.05.2017
№21 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:20) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Страшно подумать,кто такие нормальные Спартачи

Тебе зачем? Все равно ты их никогда не встретишь в своем окружении relaxed


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№20 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:18) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дзюба на кую свиней вертел


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№19 Написал: Шмайхель (Сегодня, 22:18) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Артем Дзюба: нормальные спартачи заслужили чемпионство
Страшно подумать,кто такие нормальные Спартачи по версии бздю..,наверное те,которые бумажники держат в открытом доступе?!


--------------------
..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№18 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 22:18) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эта шушера знает, как к нему относятся миллионы спартаковских болельщиков. Жалкий, ничтожный - гадёнышь. Футбольное время пролетит незаметно и эту пакость, до конца его дней, будут презирать и ненавидеть. Фуй ты больше чего выиграешь с болотными, их время прошло. И футболист ты - никакой и человеком, тебя назвать - нельзя... так и будешь валютной проституткой...
Регистрация: 10.01.2014
№17 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:13) #
  • +2
  •  (8)

Дзюба это футбольная проститутка! Если бы он сейчас играл в Мухосранске он и Зенит бы также п smiley оливал помоями!
Регистрация: 11.04.2016
№16 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (1)

- При этом в одном из интервью, вы сказали, цитирую: "Просто в этот год все было сделано так, чтобы выиграл "Спартак". Поясните, что имели в виду?

– Не буду. Опять скажут, что я говорю гадости. Футбольные люди и так все поняли.

Ну уж себя-то любимого он несомненно к этим "футбольным людям" относит. smirk

Цитата: Black Fox
Пошли их надалеко, как Погребняк в свое время посылал

Его уже ТАК ДАЛЕКО спартачи послали, что оттуда даже если в мегафон орать будет, не слышно.
А, может быть, и ещё намного дальше.
Регистрация: 6.08.2008
№15 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:09) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Артем, секта нормального обращения не понимает. Пошли их надалеко, как Погребняк в свое время посылал blush


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№14 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:06) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
дзюба иди на куй )

да ты сектант! anguished


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№13 Написал: vlees1 (Сегодня, 22:06) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Цитата: vlees1
Сектанты это наверно те кто его паспорт выкупал из гостиницы когда он халаты пизд*л?))

ИДИОТ

Зря ты так про своего капитана,а то что ты не знаешь эту историю я не виноват газовый joy
Регистрация: 13.05.2017
№12 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:04) #
  • 0
  •  (8)

- Как встретились со спартаковцами в сборной? Подначивали вас?

– Нет. Они прекрасно знают, что стоит начать это делать, огр в ответ по полной программе.

Не поэтому тебя не подначивали: убогие всегда в России вызывают сострадание, а не желание над ними посмеяться. smirk
свои трофеи в "Зените" я уже тоже выиграл.

Золотые слова!
Больше вообще ничего, кроме, может быть, кубка России, "Зенит" не выиграет.

НАКАРКАЛ! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№11 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:59) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
дзюба иди на куй )


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№10 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 21:58) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
Сектанты это наверно те кто его паспорт выкупал из гостиницы когда он халаты пизд*л?))

ИДИОТ
Регистрация: 17.05.2015
№9 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:58) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЧР
дзю, не надоело старую пластинку крутить???
Да свербит у него в одном месте - это надо же было так лохануться - уйти из родной команды перед завоеванием ею титула .


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..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№8 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:57) #
  • +1
  •  (7)

Не обращаем. Ищи трофеи!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№7 Написал: кандид (Сегодня, 21:56) #
  • +6
  •  (14)
online

Шлюха , для Всех Спартачей !!!! Для ВСЕХ !!!!!!
Регистрация: 29.09.2016
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