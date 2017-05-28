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Артем Дзюба: нормальные спартачи заслужили чемпионство, а на этих жалких людей, сектантов не стоит обращать внимание
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал победу "Спартака" в чемпионате России.
– Не было никакого стресса. Пережил данное событие очень спокойно. Более того, рад за многих ребят и за большинство спартаковских болельщиков – за исключением тех, кто считает своей обязанностью писать обо мне гадости. Нормальные спартачи заслужили это чемпионство. А на тех жалких людей, которых я, собственно, и назвал сектантами, не стоит обращать внимание.
- При этом в одном из интервью, вы сказали, цитирую: "Просто в этот год все было сделано так, чтобы выиграл "Спартак". Поясните, что имели в виду?
– Не буду. Опять скажут, что я говорю гадости. Футбольные люди и так все поняли.
- В чем все-таки "Спартак" стал сильнее? Или это просто "Зенит" с ЦСКА отдали ему первое место?
– Если откровенно, то мы с ЦСКА сами виноваты в триумфе принципиального соперника. Но спартаковцы при этом – молодцы. Каррера реально их объединил. И Фортуна повернулась к команде не просто так.
- Кого бы вы назвали лидерами нынешнего "Спартака"?
– Мне очень нравится Зобнин. Это еще одно открытие прошедшего сезона, он стал ключевой фигурой в своем клубе. Вместе с Фернандо и Промесом. Отличный сезон провел и Глушаков, которому, как мне кажется, стало гораздо комфортнее на поле с приходом Фернандо и Зобнина.
- Как встретились со спартаковцами в сборной? Подначивали вас?
– Нет. Они прекрасно знают, что стоит начать это делать, огр в ответ по полной программе. Со мной о таких играх лучше забыть. Всех их поздравил с чемпионством, никакой зависти при этом нет – свои трофеи в "Зените" я уже тоже выиграл.
РФС
– Не было никакого стресса. Пережил данное событие очень спокойно. Более того, рад за многих ребят и за большинство спартаковских болельщиков – за исключением тех, кто считает своей обязанностью писать обо мне гадости. Нормальные спартачи заслужили это чемпионство. А на тех жалких людей, которых я, собственно, и назвал сектантами, не стоит обращать внимание.
- При этом в одном из интервью, вы сказали, цитирую: "Просто в этот год все было сделано так, чтобы выиграл "Спартак". Поясните, что имели в виду?
– Не буду. Опять скажут, что я говорю гадости. Футбольные люди и так все поняли.
- В чем все-таки "Спартак" стал сильнее? Или это просто "Зенит" с ЦСКА отдали ему первое место?
– Если откровенно, то мы с ЦСКА сами виноваты в триумфе принципиального соперника. Но спартаковцы при этом – молодцы. Каррера реально их объединил. И Фортуна повернулась к команде не просто так.
- Кого бы вы назвали лидерами нынешнего "Спартака"?
– Мне очень нравится Зобнин. Это еще одно открытие прошедшего сезона, он стал ключевой фигурой в своем клубе. Вместе с Фернандо и Промесом. Отличный сезон провел и Глушаков, которому, как мне кажется, стало гораздо комфортнее на поле с приходом Фернандо и Зобнина.
- Как встретились со спартаковцами в сборной? Подначивали вас?
– Нет. Они прекрасно знают, что стоит начать это делать, огр в ответ по полной программе. Со мной о таких играх лучше забыть. Всех их поздравил с чемпионством, никакой зависти при этом нет – свои трофеи в "Зените" я уже тоже выиграл.
РФС
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