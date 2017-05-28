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Не было бы счастья, да несчастье помогло. Шевченко оставляет "Арсенал" в РФПЛ, а "Енисей" в ФНЛ (1)
Сергей Прядкин: выход "СКА-Хабаровска" в РФПЛ стал неожиданностью
Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал выход "СКА-Хабаровска" из ФНЛ в Премьер-лигу.
"Мы знали, что в Хабаровске ершистая команда, но все равно выход СКА стал неожиданностью. Специалисты после первого матча отдавали предпочтение "Оренбургу".Но футбол непредсказуем, хабаровчане показали добротную игру и вышли в премьер-лигу, с чем команду и поздравляю. Теперь клубу предстоит очень большой объем работы. Во вторник направляем к ним комиссию. Имеем общую информацию о том, в каком состоянии там инфраструктура, но хотелось, чтобы все посмотрела комиссия РФПЛ", - цитирует Прядкина "Спорт-Экспресс".
"Мы знали, что в Хабаровске ершистая команда, но все равно выход СКА стал неожиданностью. Специалисты после первого матча отдавали предпочтение "Оренбургу".Но футбол непредсказуем, хабаровчане показали добротную игру и вышли в премьер-лигу, с чем команду и поздравляю. Теперь клубу предстоит очень большой объем работы. Во вторник направляем к ним комиссию. Имеем общую информацию о том, в каком состоянии там инфраструктура, но хотелось, чтобы все посмотрела комиссия РФПЛ", - цитирует Прядкина "Спорт-Экспресс".
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