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Сергей Прядкин: выход "СКА-Хабаровска" в РФПЛ стал неожиданностью

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал выход "СКА-Хабаровска" из ФНЛ в Премьер-лигу.

"Мы знали, что в Хабаровске ершистая команда, но все равно выход СКА стал неожиданностью. Специалисты после первого матча отдавали предпочтение "Оренбургу".Но футбол непредсказуем, хабаровчане показали добротную игру и вышли в премьер-лигу, с чем команду и поздравляю. Теперь клубу предстоит очень большой объем работы. Во вторник направляем к ним комиссию. Имеем общую информацию о том, в каком состоянии там инфраструктура, но хотелось, чтобы все посмотрела комиссия РФПЛ", - цитирует Прядкина "Спорт-Экспресс".
Теги: Прядкин СКА-Хабаровск
Сегодня, 22:20
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