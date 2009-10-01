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Роберто Манчини подписался на инстаграм "Зенита"

Бывший главный тренер "Интера" Роберто Манчини подписался на инстаграм "Зенита".

Напомним, сегодня питерский клуб объявил об отставке главного тренера Мирчи Луческу.
Теги: Манчини Зенит
Вчера, 22:39
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(2)
№11 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 00:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
какой стесняшка...молчит...

Нет, просто куй на тебя положил


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№10 Написал: vitaliy1977 Калининград (Вчера, 23:41) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Это был обязательный пункт в контракте... smile
Регистрация: 13.03.2012
№9 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:03) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Лайк за подписку))))) или лям
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: К.А. Столица (Вчера, 22:50) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
опять в жопе больше к вам относится, у вас там прописка 16ти летняя

а сколько у вас там прописка,не подскажите?



какой стесняшка...молчит...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№7 Написал: utekay Россия (Вчера, 22:49) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
пи3дец всем blush


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: vlees1 (Вчера, 22:46) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Цитата: К.А.
опять в жопе

опять в жопе больше к вам относится, у вас там прописка 16ти летняя

Но ваш та рекорд без титула вечен))
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: Команда Зенит. (Вчера, 22:46) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Ну теперь Зенит точно второе место займет....)))))))

Вам скоро кирдык, вы поэтому за Луческу выступаете...
Регистрация: 23.04.2017
№4 Написал: guns111 Выборг (Вчера, 22:45) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
опять в жопе

опять в жопе больше к вам относится, у вас там прописка 16ти летняя


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№3 Написал: К.А. Столица (Вчера, 22:43) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fd65
Ну теперь Зенит точно второе место займет....)))))))

не сглазь.а то опять в жопе будут и тебя обвинят


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Вчера, 22:42) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ну это ключевой показатель


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: fd65 (Вчера, 22:42) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну теперь Зенит точно второе место займет....)))))))
Регистрация: 3.12.2016
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